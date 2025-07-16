Aşırı Sıcaklarda Sıcak Çarpması Riskine Dikkat!

Atlas Üniversitesi Hastanesi Acil Tıp Uzmanı Doç. Dr. Ramazan Güven, sıcak çarpmalarında hastanın yoğun bakıma alınabileceğini ve vakit kaybetmeden müdahalenin, tedavide en önemli nokta olduğunu belirtti.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyrettiği günlerde sıcak çarpması riski de artıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Doç. Dr. Ramazan Güven, sıcak çarpmasının vücudun aşırı ısınması sonucu oluşan ciddi bir durum olduğunu aktardı.

Sıcak çarpmasında vücudun kendini serinletemez hale geldiğini ve organların zarar görmeye başladığını aktaran Güven, "Sıcak çarpmasının belirtileri, 40 derece ve üzeri yüksek ateş, kafada karışıklık, sersemlik, konuşma bozukluğu ya da bayılma, terleyememe veya aşırı terleme, kuru, sıcak ve kırmızı cilt, baş ağrısı, mide bulantısı, hızlı kalp atışı, nefes darlığı, kas krampları veya nöbet geçirme şeklinde sıralanabilir." ifadelerini kullandı.

Güven, özellikle 65 yaş üzerindeki yaşlılar, hamileler, bebekler ve küçük çocuklar, şeker gibi kronik hastalığı olanlar, açık havada çalışanlar ya da spor yapanlar, kalp, böbrek, tansiyon ya da ruh sağlığı ilaçları kullananlar ve evinde serinleme imkanı olmayanların sıcak çarpmasında daha fazla risk taşıyan grup içinde yer aldığına değindi.

İleri yaş grubundaki kişilerin, sıcağa karşı daha hassas olduğunu aktaran Güven, bu kişilerin az terlediklerini, su içmeyi ihmal edebildiklerini ve vücutlarının ısıyı dışarı atmakta zorlandığını vurguladı.

Sıcak çarpmasında ilk müdahalenin çok önemi olduğunu vurgulayan Güven, bu durumda yapılması gerekenleri şöyle sıraladı:

"Kişiyi hemen gölgeye ya da serin bir yere taşınmalı ve üzerindeki fazla giysiler çıkarılmalı. Vücudunu soğutmak için soğuk suyla silin, vantilatör tutun, buzla koltuk altı ve boyun gibi bölgelere kompres yapın. Bilinci açıksa, su içirin ama zorla içirmeyin. 112'yi arayın. Sıcak çarpması ciddi bir durum ve mutlaka tıbbi yardım gerektirir."

Hastanede çeşitli yöntemler uygulanıyor

Güven, sıcak çarpması vakalarında hastanede hızla soğutma işlemlerinin başlatılacağını, buz banyosu ve serin hava üflemenin uygulanan tedavi yöntemleri arasında yer aldığını, su ve mineral kaybının damardan sıvı verilerek giderdiğini belirtti.

Acil müdahalenin hayat kurtarabileceğini vurgulayan Güven, "Hastanede, sıcak çarpmasının böbrek, karaciğer, beyin gibi organlara zarar verip vermediği kontrol edilir. Gerekirse hasta yoğun bakıma alınabilir. Tedavide en önemli nokta, vakit kaybetmeden müdahale etmek." değerlendirmesinde bulundu.

Aşırı sıcak havalarda dışarı çıkanlar için Güven, "Gün içinde özellikle 11.00-17.00 saatleri arasında dışarı çıkmayın. Bol, açık renkli ve pamuklu giysiler giyin. Bol su için, susamayı beklemeyin. Gölge ya da serin yerlerde kalın, klimayı doğru kullanın. Spor yapacaksanız, sabah erken saatleri tercih edin. Yaşlı ve yalnız yaşayan yakınlarınızı sık sık kontrol edin." tavsiyelerinde bulundu.