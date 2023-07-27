ASHİB, Angola ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ticaret Heyeti Etkinliklerini Değerlendirdi

Akdeniz Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği (ASHİB) Başkan Yardımcısı Ali Can Yamanyılmaz, Angola ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde gerçekleştirdikleri ticaret heyeti etkinliklerinin verimli geçtiğini belirtti. Yamanyılmaz, bu ülkelerin Türk ihracatçılar için yeni fırsatlar sunduğunu ifade etti.

Akdeniz Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği (ASHİB) Başkan Yardımcısı Ali Can Yamanyılmaz, Ticaret Bakanlığı'nın 2023 yılında 20 puan ilave destek sağlayacağı hedef ülkeler listesinde yer alan Angola ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde gerçekleştirdikleri ticaret heyeti etkinliklerinin çok verimli geçtiğini belirtti.

Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) organizasyonunda düzenlenen Angola ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti ticaret heyetlerinin kafile başkanlığını yürüten ASHİB Başkan Yardımcısı Ali Can Yamanyılmaz, "19-23 Haziran tarihleri arasında düzenlenen Angola Ticaret Heyeti çerçevesinde 27 firmamız 250'nin üzerinde Angolalı firma ile 400'ün üzerinde ikili iş görüşmeleri gerçekleştirdi. 18-21 Temmuz tarihlerinde ise Demokratik Kongo Cumhuriyeti Ticaret Heyeti düzenledik. 20 ihracatçı firmamızın yer aldığı heyetimizde 200 Kongolu firmanın katılımıyla 350 ikili iş görüşmesi yaptık. Yeni ticaret köprüleri kurduk" dedi.

Türkiye'nin geçen yıl Angola pazarında yüzde 7,5 artışla 213,7 milyon dolarlık ihracat hacmine ulaştığını, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne ise yüzde 81 artışla 96 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini kaydeden Yamanyılmaz, bu ülkelerin Orta Afrika'da stratejik konumda bulunduğunu, Türk ihracatçılar için yeni fırsatlar barındırdığını söyledi.

Yamanyılmaz, "Ticaret Bakanlığı'nın verilerine göre, Angola pazarında başlıca potansiyel sanayi ürünleri arasında inşaat, ilaç, otomotiv yan sanayi, eczacılık, iş ve maden makineleri, mekanik makineler, gıda işleme makineleri, beyaz eşya, demir çelik sektörlerinde 2,5 milyar dolarlık potansiyel bulunuyor. Bu ülkede potansiyel tarım ve gıda ürünlerinde ise tahıllar, kanatlı eti, malt, bisküvi, şekerli ve çikolatalı mamuller ile bitkisel ve hayvansal yağlarda 1,4 milyar dolarlık pazar var. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde ise başlıca potansiyel sanayi ürünleri, iş ve maden makineleri, otomotiv ana ve yan sanayi, demir-çelik, elektrikli makineler ve kablolar, inşaat malzemeleri ve tekstil sektörlerinde yoğunlaşıyor. Ülke, bu sektörlerde 4 milyar dolarlık ithalat yapıyor. Kongo Demokratik Cumhuriyeti, potansiyel tarım ve gıda ürünlerinde ise deniz ürünleri, kanatlı etleri, süt ve süt ürünleri, bakliyat, bulgur, un, hazır çorbalar, soslar, domates salçası, makarna, şekerli ve çikolatalı mamuller, bisküvi, maden suyu, meyve suyu ürün gruplarında 391 milyon dolarlık satın alma yapıyor. Dolayısıyla söz konusu sektörlerde faaliyet gösteren firmalarımızın Angola ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne çok daha fazla ihracat yapma şansı bulunuyor" diye konuştu.

Akdeniz İhracatçı Birlikleri'nin (AKİB) de Angola ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti pazarlarında son yıllarda atılım içinde olduğunu dile getiren Yamanyılmaz, şunları söyledi:

"Akdenizli ihracatçılar, Angola pazarında geçen yıl 19,5 milyon dolarlık ihracata imza attı. Son 5 yılı değerlendirdiğimizde bu ülkede yüzde 43,4 oranında artış yakaladık. Angola'da kimya, demir-çelik, hububat, bakliyat ve yağlı tohumlar sektörlerinde etkin durumdayız. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde ise 2018 yılında 2,5 milyon dolar düzeyindeki ihracatımızı 2022 yılı itibarıyla 11,2 milyon dolara yükselttik. Bu ülkede hububat, bakliyat ve yağlı tohumlar sektörlerinde faaliyet gösteren firmalarımız makarna, bisküvi ve gofret ürün grubunda çok başarılı ilerliyor. Amacımız, ihracat potansiyeli bulunan her sektörde yeni iş birlikleri kurmak ve ticaretimizi daha üst seviyelere taşımaktır." - ADANA