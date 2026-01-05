Disk-Ar: Asgari Ücrete Yapılan 5 Bin 971 Lira Zam Enflasyon Farkını Bile Karşılamadı

(ANKARA) - DİSK Araştırma Merkezi'nin (DİSK-AR) bültenine göre, asgari ücretin 2025 yılında enflasyon karşısındaki kaybı 6 bin 828 lira olurken, asgari ücrete yapılan 5 bin 971 liralık artış, enflasyon farkını karşılamadı.

DİSK-AR, Enflasyon Bülteni'ni kamuoyuyla paylaştı. Bültende, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yıllık TÜFE oranını yüzde 30,89, gıda enflasyonunu ise yüzde 28,31 olarak açıkladığı hatırlatılarak, TÜİK'e göre 12 aylık ortalamalara göre enflasyon oranının yüzde 34,88 olarak hesaplandığı kaydedildi.

Bültende, asgari ücretin 2025 yılında enflasyon karşısındaki kaybının 6 bin 828 lira olduğu belirtilerek, asgari ücrete yapılan 5 bin 971 liralık artışın, enflasyon farkını dahi karşılamadığı ve bu tablonun asgari ücretlinin alım gücünde ciddi bir erimeye işaret ettiği kaydedildi.

Uzun dönemli fiyat artışlarına da yer verilen bültende, TÜİK verilerine göre 2003 yılından bu yana ortalama fiyatların 35,1 kat, gıda fiyatlarının ise 49,3 kat arttığı belirtildi. Raporda, özellikle kira, konut ve ulaştırma harcamalarındaki artışın sürdüğü, düşük gelirli kesimlerin ise artan kira ve ulaşım giderleri nedeniyle gıda harcamalarından kısmak zorunda kaldığı ifade edildi.

Bültende, enflasyonun toplumsal sınıflar ve gelir grupları üzerindeki etkisinin eşit dağılmadığı vurgulanarak, en düşük yüzde 20'lik gelir grubunun toplam gelirin yüzde 6,3'ünü aldığı, bu grubun harcamaları içinde gıdanın payının yüzde 30,4 olduğu aktarıldı.