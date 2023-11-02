Asgari Ücretin 25 Bin Liranın Altında Olmaması Gerektiği Belirtildi

MELTEM KARAKAŞ

Kristal-İş Sendikası Eskişehir Şube Başkanı Erdal Akyazı, "Asgari ücret Türkiye'de bugün bakıldığı zaman bir kişinin aylık yaşam maliyeti 17 bin 803 lira. Bugün asgari ücret 11 bin 402 lira. Asgari ücret zaten bir kişinin yaşam maliyeti değil ki ülkede. Asgari ücret bir kişilik değil. Aileler asgari ücretle geçiniyor. Ben asgari ücretin 25 bin liranın altında olmaması gerektiğini düşünüyorum" dedi.

Türk-İş'in araştırmasına göre, ekim ayında dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 13 bin 684 TL, yoksulluk sınırı 44 bin 573 TL'ye yükseldi. Kristal İş Eskişehir Şube Başkanı Erdal Akyazı, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"TÜRKİYE'DE İNSANLAR YOKSUL OLMAK İSTİYORLAR AMA BUNA DA ERİŞEMİYORLAR"

"Türk- İş'in açıkladığı açlık sınırı 13 bin 684 lira. Bu sadece gıda harcamaları üzerinden olabilir çünkü bugün ülkemizde bakıldığı zaman sadece bir kişi evindeki yemek ihtiyaçlarını karşılayabilmek için bu rakamı ancak dört kişilik bir aile için açıkladı bunu. Ancak 13 bin 684 lira civarında açıkladı, doğrudur. Doğrudur dediğim açlık sınırı altında bunun ülkede 4 kişilik bir ailenin yaşaması için kirasını, elektriğini, suyunu, doğal gazını hepsini kattığımız zaman bu rakamlar zaten ev kiraları 10 bin liranın üzerinde Eskişehir'de. Bir artı bir evler 7-8 bin lira civarında. Bu rakamlar 4 kişilik bir aile için sadece yemek ve barınma anlamına koyduğumuz zaman çok daha yukarılarda rakamlar. Bunlar 20-25 bin liraların üzerine çıkıyor. Biz bunu sadece kişilerin karın tokluğuyla yaşayabilmesinin oluşacağı bir sınır olarak görüyoruz. Türkiye'de zaten yoksulluk sınırı 44 bin 573 lira olarak açıkladı. Türkiye'de insanlar aslında yoksul olmak istiyorlar ama buna da erişemiyorlar yani.

"ASGARİ ÜCRET EN AZ 25 BİN LİRA OLMALI"

Asgari ücret Türkiye'de bugün bakıldığı zaman bir kişinin aylık yaşam maliyeti 17 bin 803 lira. Bugün asgari ücret 11 bin 402 lira. Asgari ücret zaten bir kişinin yaşam maliyeti değil ki ülkede. Asgari ücret bir kişilik değil. Aileler asgari ücretle geçiniyor. Ben asgari ücretin 25 bin liranın altında olmaması gerektiğin düşünüyorum çünkü bir insanın sağlıklı yaşayabilmesi için, evinin kirasını ödeyebilmesi için bu rakamları görmesi lazım. Zaten bugün açıklanan enflasyondan da görülüyor yüzde 40 bantlarında. 11 bin 402 liranın üzerine yüzde 40'ı koyacaklar, görünen o. Asgari ücret yıllardır enflasyonist bazda gittiği için 15 bin 500 lira bantlarında gözüküyor bu şartlarda. Bir kişinin aylık yaşam maliyetini bile karşılamıyor. Şu anki şartlarda karşılamıyor. 25 bin liranın altındaki asgari ücretin çok sağlıklı olacağını düşünmüyorum. Türkiye'de asgari ücret hesaplanırken bir kişi üzerinden hesaplanıyor ama Türkiye'de hiçbir zaman asgari ücret bir kişi üzerinden değerlendirilmiyor. Çalışanların hepsi ailelerini asgari ücretle geçindiriyor. Artık Türkiye'de geçer ücret asgari ücrete çekmeye çalışıyorlar."

"SENDİKALAR NEREDEYSE 6 AYLIK, 3 AYLIK SÖZLEŞMELERE DÖNECEK"

Toplu iş sözleşmelerini değerlendiren Erdal Akyazı, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Biz toplu sözleşmeler yaptık. İşte 4-5 ay sonra yeni bir toplu sözleşmeye gideceğiz Kristal-İş Sendikası olarak. O dönemki şartlarda bizim saat ücretlerimiz ortalama 24 liraydı. O dönemki şartlarda alım gücü ile o 24 liralarla ev, araba alıyordu bizim üyelerimiz. Şimdi 2 yıl üzerinden sözleşme yaptık. Sözleşme katık oldu. İyileştirme talep ettik. İyileştirme oldu. Artık seyyanen zamlara dönüşmeye başladı çünkü hükümet seyyanen zamlara döndü. Patronlar da seyyanen zamlara döndü. Bugünkü saat ücretlerimiz 86 lira. Seyyanenlerle 100 lira bandında. Bu bile artık üyelerimiz tarafından asla kabul edilmiyor. Toplu sözleşmeler artık enflasyona erişemiyor, ayak uyduramıyor. Çok hızlı gidiyor. Burada yeni bir toplu iş sözleşmesine oturacağız. 2024 hedef enflasyon açıklandı. Yüzde 36 deniliyor. Bu rakamlar zaten gerçek değil. Sahte enflasyon. Bizim üyelerimiz artık iki aylık, üç aylık sözleşmeler talep etmeye başladı çünkü Türkiye'de artık enflasyonun ne olacağı belli olmadığı için sendikalarda neredeyse 6 aylık, 3 aylık sözleşmelere dönecek gibi gözüküyor."