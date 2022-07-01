Asgari Ücret Yönetmeliği'nde değişiklik Resmi Gazete'de Asgari Ücret Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı. Asgari Ücret Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından Resmi Gazete'de yayımlanan Asgari Ücret Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'te değişiklik yapıldı. Buna göre, yönetmeliğin 11'inci maddesi'nde "Komisyonca belirlenen ücretler Resmi Gazete'de yayımlanır ve Komisyon kararında başka bir yürürlük tarihi belirtilmediği takdirde yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer" şeklinde değişiklik yapıldı. - ANKARA İhlas Haber Ajansı / Ekonomi Ekonomi Haberler

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