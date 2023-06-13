Asgari Ücret Tespit Komisyonu İlk Toplantısını Yaptı
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Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücrete yapılacak ara zam rakamını belirleme çalışmaları kapsamında ilk toplantısını yaptı. Toplantıya TÜRK-İŞ ve TİSK heyetleri katıldı. TÜRK-İŞ heyeti adına açıklama yapan Veli Solak, görüşmelerin bayramdan önce bitmesini istediklerini belirtti.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücrete yapılacak ara zam rakamını belirleme çalışmaları kapsamında ilk toplantısını yaptı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde basına kapalı gerçekleştirilen toplantı yaklaşık 1 saat sürdü.
Çalışma Genel Müdürü Sadettin Akyıl başkanlığındaki toplantıya, işçileri temsilen TÜRK-İŞ, işverenleri temsilen Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) heyetleri katıldı.
Toplantının ardından TÜRK-İŞ heyeti adına Türkiye Haber-İş Sendikası Genel Başkanı Veli Solak basın mensuplarına açıklama yaptı.
TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay'ın Makine ve Kimya Endüstrisine ait Roket ve Patlayıcı Fabrikası'ndaki patlamada şehit olan işçilerin cenaze törenine katıldığını belirten Solak, şunları ifade etti:
"Görüşmelerin bayramdan önce bitmesini istiyoruz. İkinci toplantıyla ilgili herhangi bir tarih yok. Yarın olabilir, ertesi gün olabilir. Bizim TÜRK-İŞ olarak talebimiz, Türkiye Yüzyılı'na yakışır şekilde bu toplantının bir an önce bitmesi. Asgari ücretin, günün şartlarına göre, yaşanan ekonomik krize göre, ev kiralarına göre, hayat pahalılığına göre güncellenmesini istiyoruz."
Sizce asgari ücret Temmuz ayında ne kadar olmalı?— Haberler.com (@Haberler) June 9, 2023