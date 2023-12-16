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Asgari Ücret Tespit Komisyonu İkinci Toplantısı Pazartesi Başlıyor

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Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ikinci toplantısını Pazartesi günü yapmak üzere bir araya gelecek. İlk toplantıda yapılan çalışmalar paylaşıldı ve süreç devam ediyor. İkinci toplantıda taraflar arasında pazarlık yapılacak.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantısı Pazartesi başlayacak

ANKARA - İlk toplantısını 11 Aralık Pazartesi gerçekleştiren Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 18 Aralık Pazartesi ikinci toplantısını yapmak üzere bir araya gelecek.

Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücret rakamıyla ilgili süreç devam ediyor. 11 Aralık'ta yapılan ilk toplantının ardından asgari ücret belirleme aşamalarındaki takvim oluşturularak, yapılan çalışmalar paylaşıldı. Sosyal diyalog vurgusunun öne çıktığı ilk toplantıda İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan 5 kişilik heyetler yer aldı.

Komisyonun ilk toplantısının açılışında konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, çalışanların enflasyona ezdirilmeyeceği söylemini yineledi. Bakan Işıkhan, "2024 Yılı Asgari Ücret miktarının, sosyal diyalog ve istişare yoluyla ekonomimizi büyütecek, çalışanlarımızın gelirlerini enflasyona ezdirmeyecek, istihdamı koruyacak ve artıracak en makul noktada belirlenmesi için çalışacağız. Bu süreçte temel hedefimiz, hakem rolü üstlenerek işçi ve işverenlerimizin mutabakatıyla asgari ücreti tespit etmektir" ifadelerini kullandı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantısı ise 18 Aralık Pazartesi günü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde başlayacak. Komisyonda işçi tarafını temsilen 5 kişilik heyete TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, işveren tarafını temsilen 5 kişilik heyete TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, 5 kişilik hükümet heyetinde Çalışma Genel Müdürü Mehmet Baş başkanlık edecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret bakanlığı ve Türkiye İstatistik Kurumu temsilcilerinin enflasyon, alım gücü ve istihdam başta olmak üzere ekonomik veri ve raporları sunması beklenen toplantıda, taraflar ara zam rakamına dair pazarlık yürütecek.

Asgari ücrete gelecek zam oranlarına göre oluşacak net ve brüt rakamlar ise şu şekilde:

Yüzde 35'lik zamda asgari ücret 15 bin 392 lira

Yüzde 40'lık zamda 15 bin 962 lira

Yüzde 45'lik zam da 16 bin 532 lira

Yüzde 50'lik zamda 17 bin 103 lira

Yüzde 55'lik zam da ise 17 bin 673 lira olacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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