Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2'nci kez toplandı (3)

BAKAN IŞIKHAN, TÜRK-İŞ VE TİSK BAŞKANLARI İLE GÖRÜŞTÜÇalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2'nci toplantısının ardından, Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ve TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akyol ile Bakanlıkta bir araya geldi.