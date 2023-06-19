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Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2'nci kez toplandı (3)

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2'nci kez toplandı (3)

Ekonomi Haberleri

BAKAN IŞIKHAN, TÜRK-İŞ VE TİSK BAŞKANLARI İLE GÖRÜŞTÜÇalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2'nci toplantısının ardından, Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ve TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akyol ile Bakanlıkta bir araya geldi.

BAKAN IŞIKHAN, TÜRK-İŞ VE TİSK BAŞKANLARI İLE GÖRÜŞTÜ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2'nci toplantısının ardından, Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ve TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akyol ile Bakanlıkta bir araya geldi. Saat 14.00'te başlayan toplantı, yaklaşık 1 saat sürdü. Basına kapalı gerçekleştirilen toplantının ardından açıklama yapılmadı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Oğuzhan Sarı - Ekonomi

Asgari Ücret Tespit Komisyonu Vedat Işıkhan Türk İş Tisk Ekonomi Haberler

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