Asgari Ücret Tespit Komisyonu İkinci Kez Toplandı
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p>Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2'nci kez toplandı (2)TÜRK-İŞ SEKRETERİ AĞAR: RAKAM OLARAK BİR YERE GELİNMEDİÇalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda saat 10.00'da başlayan toplantı, yaklaşık 2,5 saat sürdü.
TÜRK-İŞ SEKRETERİ AĞAR: RAKAM OLARAK BİR YERE GELİNMEDİ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda saat 10.00'da başlayan toplantı, yaklaşık 2,5 saat sürdü. Toplantı sonrası basın mensuplarına açıklama yapan Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) Genel Mali Sekreteri Ramazan Ağar, komisyon olarak uzun uzun görüşmeler yaptıklarını belirterek, "Asgari ücretin dışında çalışma hayatı ile ilgili görüşlerimizi sunduk. Rakam olarak bir yere gelinmedi. Görüşmelerimiz devam edecek. Günü belli değil ama büyük ihtimalle bu hafta içerisinde bir sonuca gitmek için 3'üncü defa komisyon olarak bir araya gelip görüşmelerimize devam edeceğiz. Nihai konuları o zaman tekrar paylaşacağız" dedi.Ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ağar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın bugün saat 14.00'te sendika başkanları ile yapacağı toplantıya ilişkin, "Bildiğim kadarıyla toplantı içeriği yine asgari ücretle ilgili. TÜRK-İŞ, TİSK başkanlarımız, Sayın Bakanımızla bir araya gelerek elbette ücret konularını onlar da kendi aralarında tartışarak komisyona bilgi verecekler. Komisyon da karara vardıktan sonra tahmin ediyorum ki açıklamayı Cumhurbaşkanımız yapar" diye konuştu.'BAYRAMDAN ÖNCE AÇIKLANACAĞINI DÜŞÜNÜYORUZ'Ağar, komisyonda rakamsal konuların ne zaman görüşüleceğiyle ilgili de "İşveren ve hükümet tarafından masaya bir rakam konulmadı. Biz de söylemedik işin doğrusu. Elbette herkesin kafasında bir şeyler vardır ama netleşmediği için rakamları söylemek doğru olmaz. Bu hafta içerisinde bir mutabakat sağlanacağını düşünüyoruz. Tabii biz geçmişte olduğu gibi muhalefet şerhimizi koruruz. Ancak son yıllarda genelde mutabakat sağlanarak karar alınıyor. Bizim gönlümüzde de elbette aynı düşünce içerisinde olarak insanlarımıza rahat bir nefes aldırmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Rakamsal anlamda bu hafta bir sonuca geliriz, diye düşünüyoruz. Bayramdan önce asgari ücret rakamının açıklanacağını düşünüyoruz. Asgari ücret geçmiş yıllarda yılda bir defa görüşülürdü, bu yıl ara zam konuşuyoruz. Bunun sebebi de ekonominin, asgari ücretle çalışanlarının alım gücünün, orta direğin alım gücünün azalması diyebiliriz" ifadelerini kullandı.
'DOLAR ÜZERİNDEN PAZARLIK YAPMIYORUZ'
Ağar, eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in, asgari ücreti 500 dolar seviyelerine getirme konusundaki açıklamalarının hatırlatılması üzerine, "Şu anda biz Türk parası olarak görüşüyoruz. Dolar üzerinden pazarlık yapmıyoruz. Elbette ki günün şartlarına göre, alım gücünün artmasını istiyoruz. Asgari ücret, geçim ücreti değil; ancak 500 dolar üzerinden değil günün şartlarına göre pazarlık yapılacak ve bu hafta da bu konuyu sonuçlandıracağız diye düşünüyorum. Bu ara zamdan sonra yine 2024 yılında geçerli olacak asgari ücret için Asgari Ücret Tespit Komisyonu yeniden bir araya gelecek ve günün şartlarına göre bir zam daha alınacaktır" dedi.