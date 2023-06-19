Asgari Ücret Tespit Komisyonu İkinci Kez Toplandı

TÜRK-İŞ SEKRETERİ AĞAR: RAKAM OLARAK BİR YERE GELİNMEDİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda saat 10.00'da başlayan toplantı, yaklaşık 2,5 saat sürdü. Toplantı sonrası basın mensuplarına açıklama yapan Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) Genel Mali Sekreteri Ramazan Ağar, komisyon olarak uzun uzun görüşmeler yaptıklarını belirterek, "Asgari ücretin dışında çalışma hayatı ile ilgili görüşlerimizi sunduk. Rakam olarak bir yere gelinmedi. Görüşmelerimiz devam edecek. Günü belli değil ama büyük ihtimalle bu hafta içerisinde bir sonuca gitmek için 3'üncü defa komisyon olarak bir araya gelip görüşmelerimize devam edeceğiz. Nihai konuları o zaman tekrar paylaşacağız" dedi.

'DOLAR ÜZERİNDEN PAZARLIK YAPMIYORUZ'

Ağar, eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in, asgari ücreti 500 dolar seviyelerine getirme konusundaki açıklamalarının hatırlatılması üzerine, "Şu anda biz Türk parası olarak görüşüyoruz. Dolar üzerinden pazarlık yapmıyoruz. Elbette ki günün şartlarına göre, alım gücünün artmasını istiyoruz. Asgari ücret, geçim ücreti değil; ancak 500 dolar üzerinden değil günün şartlarına göre pazarlık yapılacak ve bu hafta da bu konuyu sonuçlandıracağız diye düşünüyorum. Bu ara zamdan sonra yine 2024 yılında geçerli olacak asgari ücret için Asgari Ücret Tespit Komisyonu yeniden bir araya gelecek ve günün şartlarına göre bir zam daha alınacaktır" dedi.