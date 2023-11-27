Asgari Ücret Tespit Komisyonu 1 Aralık'ta Toplanacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 1 Aralık'ta toplanacağını ifade etti.

Yaklaşık 7 milyondan fazla insanı ve dolaylı olarak da ülkedeki hemen hemen her vatandaşı ilgilendiren yeni asgari ücret rakamının belirleneceği Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun başlamasına sayılı günler kaldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret zammıyla ilgili toplantı tarihini açıkladı. Buna göre, Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yeni yılda geçerli olacak asgari ücret için ilk toplantıyı 1 Aralık'ta yapacak. - ANKARA