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Asgari Ücret Tespit Komisyonu 1 Aralık'ta Toplanacak

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 1 Aralık'ta toplanacağını duyurdu. Yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamı bu toplantıda belirlenecek.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 1 Aralık'ta toplanacağını ifade etti.

Yaklaşık 7 milyondan fazla insanı ve dolaylı olarak da ülkedeki hemen hemen her vatandaşı ilgilendiren yeni asgari ücret rakamının belirleneceği Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun başlamasına sayılı günler kaldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret zammıyla ilgili toplantı tarihini açıkladı. Buna göre, Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yeni yılda geçerli olacak asgari ücret için ilk toplantıyı 1 Aralık'ta yapacak. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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