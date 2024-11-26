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Asgari Ücret Takvimi Aralık Ayında Belirlenecek

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Aralık ayının ilk veya ikinci haftasında asgari ücret takvimi ile ilgili taraflarla bir araya geleceklerini açıkladı. Sürecin geçen seneki gibi yürütüleceği belirtildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Aralık ayının ilk haftası ya da ikinci haftası taraflarla bir araya geleceğiz, biz hazırız. Asgari ücret takvimi belli olunca süreci açıklayacağız" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin yeni yıl için belirlenecek asgari ücret takvimine ilişkin sorusunu yanıtladı.

Aralık ayında Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplanacağını hatırlatan Işıkhan, "Süreci geçen seneki gibi yürüteceğiz. Aralık ayının ilk haftası ya da ikinci haftası taraflarla bir araya geleceğiz, biz hazırız. Asgari ücret takvimi belli olunca süreci açıklayacağız" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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