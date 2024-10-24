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Asgari Ücret Müzakereleri Hakkında Bakan Şimşek'ten Yorum

Asgari Ücret Müzakereleri Hakkında Bakan Şimşek'ten Yorum
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, asgari ücretin belirlenme sürecinin sendikalar, işverenler ve hükümet tarafından yürütüldüğünü belirterek, bu aşamada yorum yapmanın uygun olmadığını ifade etti. Bakan, ekonomi ve mali politikalar üzerine önemli açıklamalarda bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, asgari ücretin sendikaların, işverenlerin ve hükümetin müzakereleri sonucu belirlendiğini ve şu aşamada yorum yapmasının uygun olmadığını belirtti.

Şimşek, Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) tarafından düzenlenen toplantıda Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Asgari ücrete ilişkin bir soru üzerine Şimşek, "Asgari ücret sendikaların, işverenlerin ve hükümetin müzakereleri sonucu belli oluyor, şu aşamada benim yorum yapmam uygun olmaz. Sendikaların, işverenlerin ve hükümetin rekabet gücünü belirli bir düzeyde koruma konusunda duyarlı olacaklarına eminim. Bu nedenle herhangi bir rakam hakkında konuşarak süreci önceden yorumlamak doğru olmaz." diye konuştu.

"Bir numaralı öncelik fiyat istikrarını sağlamak"

Türkiye ekonomisinde bu zamana kadar kaydedilen ilerlemeye de işaret eden Şimşek, son 12 ayda bazı alanlarda büyük ilerlemeler kaydettiklerini, bazı alanlarda hedeflerin çok ilerisinde olduklarını belirtti.

Şimşek, bir numaralı önceliğin fiyat istikrarını sağlamak olduğunu ve bunun da zaman aldığını söyledi.

İkinci önceliklerinin mali disiplini yeniden tesis etmek olduğunu vurgulayan Şimşek, bir diğer önceliklerinin de cari açığı daraltarak daha sürdürülebilir bir dış denge sağlamak ve en önemlisi yapısal reformları hayata geçirmek olduğunu anlattı.

Şimşek, cari açıktaki daralmanın Türkiye'nin içinde bulunduğu zorlu coğrafyaya rağmen başarıldığını belirterek, amaçlarının bunu sürdürülebilir kılmak olduğunu, bunun da yapısal dönüşümü gerektirdiğini ifade etti.

Türkiye'nin rezervlerini de yeniden inşa ettiğine dikkati çeken Şimşek, bunun bir kısmının Türk şirketlerinin ve hane halkının Türk lirasına olan artan güveniyle ilgili olduğunu aktardı.

"Reformlar için mali alan yaratmak istiyoruz"

Şimşek, vergi tabanını genişlettiklerini ve deprem dışı harcamalara güçlü bir kontrol sağladıklarını belirterek, gelecek yıl cari açığın GSYH'ye oranını yüzde 3 civarına düşürmek istediklerini anlattı.

Enflasyonu düşürmek istediklerini vurgulayan Şimşek, "Merkez Bankasının enflasyonu tek haneli rakamlara düşürmesine yardımcı olmak istiyoruz. Reformlar için mali alan yaratmak istiyoruz." dedi.

Şimşek, reformların maliyetine işaret ederek, dijital, yeşil ve sanayide dönüşüm gibi reformların kaynak gerektirdiğine dikkati çekti.

Dış ve iç şoklara karşı da tamponlar yaratmak istediklerini aktaran Şimşek, "Gelecek yıl dönüm noktası olacak. Enflasyonu düşürme konusunda maliye politikası daha güçlü devreye girecek, önemli bir negatif mali itki olacak." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Dilara Zengin Okay - Ekonomi

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