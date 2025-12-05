Haberler

DMM: "Net asgari ücret dolar bazında 520 dolara yükselerek 2002'ye kıyasla 4,6 kat artış gösterdi"

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, asgari ücretin 2002'ye kıyasla 4,6 kat artarak 520 dolara ulaştığını ve Türkiye'nin Avrupa'da 4. sırada yer aldığını açıkladı. Ekonomik istikrar ve enflasyon rakamlarının düştüğü belirtilirken, yeni asgari ücretin belirlenmesinde makroekonomik dengenin korunması gerektiği vurgulandı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Net asgari ücret dolar bazında 520 dolara yükselerek 2002'ye kıyasla 4,6 kat artış gösterdi. Uluslararası karşılaştırmalarda Türkiye, Ocak 2025 itibarıyla Polonya, Romanya ve Macaristan'ın ardından Avrupa grubunda 4'üncü sırada yer aldı" açıklaması yaptı.

Enflasyon rakamları, asgari ücretin geçmişten günümüze değişimi konularına ilişkin DMM'den yapılan yazılı açıklamada Türkiye ekonomisinin fiyat istikrarını güçlendirmeye yönelik programının etkilerinin belirginleştiği, enflasyonun da son dört yılın en düşük seviyeleri gördüğü aktarıldı. Açıklamada ayrıca ekonomik dönüşüm sürecinin temel hedefi olan kalıcı tek haneli enflasyona doğru ilerleyişin, özellikle 2024 sonrasında hızlanan dezenflasyon süreciyle desteklendiği belirtildi.

"2002-2025 döneminde asgari ücretin reel olarak 2,2 kat artması, ücret politikalarının alım gücünü korumadaki rolünü gösteriyor"

Asgari ücretteki artışların bu zamana kadar enflasyon rakamlarının üzerinde gerçekleştiği belirtilen açıklamada, "Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yürüttüğü mali disiplin ile 2022 Ekim'de yüzde 85,5 seviyesine çıkan yıllık enflasyon, 2025 Kasım ayında yüzde 31,1 seviyesine kadar geriledi. Gıda, temel mal, hizmet, kira ve eğitim gibi enflasyon sepetinin ana kalemlerinde de dikkat çekici düşüşler kaydedildi. Aynı dönemde gıda enflasyonu 43 puan, temel mal enflasyonu 38 puan, hizmet enflasyonu 52 puan, kira enflasyonu 62 puan, eğitim enflasyonu 39 puan düştü. Böylece fiyatlardaki iyileşme genel ve kalıcı bir eğilime işaret etti. Kasım ayında görülen son 42 ayın en düşük kira enflasyonu, konut arzını artıracak projelerle birlikte önümüzdeki dönem için ek bir iyileşme alanı oluşturdu. 2002-2025 döneminde asgari ücretin reel olarak 2,2 kat artması, ücret politikalarının alım gücünü korumadaki rolünü gösteriyor. Hükümet programı süresince asgari ücret artışları çoğu dönemde enflasyonun üzerinde gerçekleşti. 2023'te enflasyon yüzde 64,8 iken asgari ücret yüzde 107,3 artırıldı. 2024'te enflasyon yüzde 44,4 olurken artış yüzde 49,1 seviyesinde gerçekleşti. 2025'te asgari ücret yüzde 30 artışla 22 bin 104 liraya çıktı. Net asgari ücret dolar bazında 520 dolara yükselerek 2002'ye kıyasla 4,6 kat artış gösterdi. Uluslararası karşılaştırmalarda Türkiye, Ocak 2025 itibarıyla Polonya, Romanya ve Macaristan'ın ardından Avrupa grubunda dördüncü sırada yer aldı" ifadelerine yer verildi.

"Olumlu tabloya ilişkin beklentiler sürüyor"

Enflasyonda sağlanan kazanımların güçlenerek devam edeceği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Ekonomi çevreleri, yıl sonunda netleşmesi beklenen yeni asgari ücretin belirlenmesinde makroekonomik istikrarın korunması gereğine dikkat çekiyor. Uzmanlara göre, güçlü bir dezenflasyon süreci yaşanırken ücret politikalarının da bu süreci destekleyecek bir çerçevede ele alınması, hem çalışanların alım gücünü korumak hem de fiyat istikrarındaki kazanımları kalıcı hale getirmek açısından önem taşıyor. Ekonomistler, yüksek oranlı artışların hizmet sektöründe maliyet yönlü baskı oluşturabileceğini, ancak sürecin dengeli yönetilmesi halinde risklerin sınırlı kalacağını değerlendiriyor. Ekonomik programın kararlılıkla sürdürülmesi, mali disiplinin güçlendirilmesi ve arzı artıran yapısal adımların devreye alınmasıyla birlikte fiyat istikrarında son dönemde görülen olumlu tabloya ilişkin beklentiler sürüyor. Yetkililer, 2026'ya doğru tek haneli enflasyon hedefine ulaşılmasının 'gerçekçi ve ulaşılabilir' olduğunu ifade ederken, yaklaşan asgari ücret düzenlemesinin de bu çerçevede dengeleyici bir yaklaşımla ele alınacağını vurguluyor." - ANKARA

