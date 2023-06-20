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Asgari Ücret 11 Bin 402 Lira Olarak Belirlendi

Asgari Ücret 11 Bin 402 Lira Olarak Belirlendi

Ekonomi Haberleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 2023 yılında asgari ücret ara zam artışının belirlenmesinin ardından asgari ücretin 11 bin 402 lira olarak uygulanacağını açıkladı.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücretin 11 bin 402 lira olarak uygulanacağını belirterek, "Milletimize hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.

Erdoğan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 2023 yılında asgari ücret ara zam artışının belirlenmesinin ardından sosyal medya hesaplarından paylaşım yaptı. Erdoğan, "Asgari ücret temmuz ayından itibaren net 11 bin 402 TL olarak uygulanacaktır. Milletimize hayırlı ve uğurlu olsun. İşçi ve işveren tarafları başta olmak üzere, uzlaşı kültürü içerisinde asgari ücretin belirlenmesinde emeği geçen tüm paydaşlara milletim adına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi

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