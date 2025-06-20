ASELSAN ve TÜRASAŞ arasında 70 milyon avroluk hızlı tren sözleşmesi imzalandı
ASELSAN ve Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi AŞ (TÜRASAŞ) arasında, hızlı trenlerde kullanılacak alt sistemlerin tedariki için toplam tutarı 70 milyon 626 bin avro olan bir sözleşme imzalandı. Teslimatlar 2025-2028 yıllarında yapılacak.
ASELSAN ile Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi AŞ (TÜRASAŞ) arasında hızlı trenlerde kullanılacak alt sistemlerin tedariki kapsamında toplam tutarı 70 milyon 626 bin avro olan sözleşme imzalandı.
ASELSAN, Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yaptığı açıklamada, yeni iş ilişkisini duyurdu.
Açıklamada, "ASELSAN ile Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi AŞ (TÜRASAŞ) arasında hızlı trenlerde kullanılacak alt sistemlerin tedariki kapsamında toplam tutarı 70 milyon 626 bin avro olan sözleşme imzalanmıştır. Sözleşme kapsamında teslimatlar, 2025-2028 yıllarında gerçekleştirilecektir." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: AA / Mahmut Çil - Ekonomi