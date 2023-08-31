ASELSAN ve SSB Arasında 465 Milyon TL ve 25 Milyon Dolarlık Sözleşme İmzalandı

ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) arasında elektronik harp sistemleri ile ilgili 465 milyon liralık ve 25 milyon dolarlık sözleşme imzalandı. Sözleşme kapsamında teslimatlar 2028 yılına kadar gerçekleştirilecek.

ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) arasında elektronik harp sistemleri ile ilgili 465 milyon liralık ve 25 milyon dolarlık sözleşme imzaladı.

ASELSAN'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, SSB ile elektronik harp sistemlerini kapsayan, toplam bedeli 465 milyon TL ve 25 milyon dolar olan bir sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu sözleşme kapsamındaki teslimatların 2028 yılı içerisinde gerçekleştirileceği bildirildi.