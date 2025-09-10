ASELSAN ve SSB Arasında 1,65 Milyar Avroluk Hava Savunma Sözleşmesi İmzalandı

SAVUNMA Sanayii Başkanlığı (SSB) ile ASELSAN arasında hava savunma sistemleri tedarikine yönelik toplam 1 milyar 650 milyon avro tutarında sözleşme imzalandı.

ASELSAN'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında hava savunma sistemlerinin tedarikine yönelik toplam tutarı 1 milyar 650 milyon avro olan sözleşme imzalandı. Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar 2027 ve 2031 yılları arasında gerçekleştirilecek" denildi.