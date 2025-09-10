Haberler

ASELSAN ve SSB Arasında 1,65 Milyar Avroluk Hava Savunma Sözleşmesi İmzalandı

ASELSAN ve SSB Arasında 1,65 Milyar Avroluk Hava Savunma Sözleşmesi İmzalandı
Savunma Sanayii Başkanlığı ile ASELSAN arasında imzalanan sözleşme ile hava savunma sistemlerinin tedarikine yönelik toplam 1 milyar 650 milyon avro değerinde bir anlaşma yapılmıştır. Teslimatlar 2027-2031 yılları arasında gerçekleştirilecektir.

SAVUNMA Sanayii Başkanlığı (SSB) ile ASELSAN arasında hava savunma sistemleri tedarikine yönelik toplam 1 milyar 650 milyon avro tutarında sözleşme imzalandı.

ASELSAN'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında hava savunma sistemlerinin tedarikine yönelik toplam tutarı 1 milyar 650 milyon avro olan sözleşme imzalandı. Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar 2027 ve 2031 yılları arasında gerçekleştirilecek" denildi.

