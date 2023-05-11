ASELSAN, Leopard tanklarına yeni yetenekler kazandıracak

ASELSAN ile BMC Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ arasında Tanklara İlave Yetenek Kazandırılması Leopard 2A4 (TİYK-Leopard 2A4) Projesi Alt Sistemler Sözleşmesi imzalandı.

ASELSAN ile BMC Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ arasında Tanklara İlave Yetenek Kazandırılması Leopard 2A4 (TİYK-Leopard 2A4) Projesi Alt Sistemler Sözleşmesi imzalandı.

ASELSAN'dan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığınca (SSB) yürütülen, Kara Kuvvetleri Komutanlığının gelecek dönem ihtiyaçlarına cevap vermek üzere envanterde bulunan Leopard 2A4 tanklarının milli imkanlar kullanılarak geliştirilmiş sistemlerle modernize edilmesine yönelik TİYK-Leopard 2A4 Projesi'nin ana yüklenici sözleşmesi 2022 yılı sonunda SSB ile BMC Otomotiv AŞ firması arasında imzalanmıştı.

Bu doğrultuda ASELSAN ile BMC arasında TİYK-Leopard 2A4 Projesi Alt Sistemler Sözleşmesi hayata geçirildi.

ASELSAN'ın tank görev sistemlerinden sorumlu ana alt yüklenicisi olarak görev aldığı sözleşme kapsamında, TİYK-Leopard 2A4 Projesi'nde kullanılacak sistemler BMC Otomotiv'e teslim edilecek ve ilgili hizmetler yerine getirilecek.

Proje ile ASELSAN tarafından geliştirilen ve ALTAY Projesi kapsamında da yer alan tank görev sistemlerinin Leopard 2A4 tanklarına entegre edilmesi amaçlanıyor. Böylece envanterdeki Leopard 2A4 tanklarına ALTAY tankındaki kabiliyetlerin kazandırılması hedefleniyor.

ASELSAN tarafından sözleşme kapsamında Tank Atış Kontrol Sistemi, Uzaktan Komutalı Silah Sistemi, Tank Komuta Kontrol Muhabere ve Bilgi Sistemi, Tank Lazer Uyarı Sistemi, Sürücü Görüş Sistemi, Aktif Koruma Sistemi ve Yakın Mesafe Gözetleme Sistemi sağlanacak.

Sözleşmede kapsamlı bir "entegre lojistik destek hizmetleri paketi" de yer alıyor. Bu kapsamda, sağlanacak yerinde bakım onarım desteğiyle kritik öneme sahip ürünler yüksek seviyede göreve hazır olacak.