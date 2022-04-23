ASELSAN lazer silahını güçlendiriyor

ASELSAN, bir süredir üzerinde çalıştığı lazer silah sisteminin güçlendirilmiş versiyonunu bu yılın ilk yarısında tamamlamayı hedefliyor.

Türk savunma sanayisi, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda, güvenlik güçlerine güncel tehditleri ortadan kaldırmaya yönelik silah sistemlerinin milli imkanlarla kazandırılmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda üzerinde durulan çözümlerden biri de lazer silah sistemleri. Güvenlik güçlerine bugüne kadar birçok silah sistemi kazandıran ASELSAN, bir süredir lazer silah sistemlerine ilişkin çalışmalar yürütüyor.

Şirket, 2017'de Faz-1 çalışmaları kapsamında Amazon 4x4 çok amaçlı zırhlı araç üzerinde fiber lazer kaynağına sahip ön prototip niteliğinde mobil sistem geliştirdi.

2020'de daha yüksek güçte fiber lazer kaynağı ve yeni hassas stabilize yönlendirici entegrasyonu yapılarak prototip sistem oluşturuldu. Ayrıca Faz-1 lazer silah sisteminin İhtar Anti-Drone Sistemi ile entegrasyonu sağlandı. Saha denemelerinde Faz-1 silah sistemi ile İhtar'dan gelen radar izine angajman sağlanıp 750 metre mesafeye kadar mini ve mikro İHA'lar etkisizleştirildi.

2022 yılının ilk yarısında çalışmaların Faz-2 aşamasının tamamlanması planlanıyor. Bu kapsamda, 6x6 BMC kamyon üzerinde güç seviyesi artırılan fiber lazer kaynağına, radar ve radyo frekansı karıştırıcı gibi İhtar sistemi unsurlarına sahip lazer silah sistemi geliştirme çalışmaları devam ediyor.

Lazer silah kuleleriyle sürü İHA'lar avlanacak

Lazer silah sistemiyle hedef üzerinde oluşturulan ısı sayesinde İHA'ların dış yüzeyinde, elektronik parçalarında, batarya kısmında erime, yanma oluşuyor. Hedef üzerinde patlayıcı madde bulunması durumunda ise patlayıcı maddenin imha edilmesiyle daha hızlı etkinlik sağlanabiliyor.

İlerleyen süreçte mevcut platformlardaki güç seviyelerinin artırılması, dağıtık mimariye sahip hava savunma sistemlerine entegre edilecek modüler lazer silah kulelerinin geliştirilmesi planlanıyor.

Lazer silah sistemlerinin dağıtık mimariye sahip hava savunma konseptine etkili bir efektör olarak eklenmesi, yeni nesil ateş idare cihazı (AİC) ile entegre lazer silah kuleleri geliştirilmesi hedefleniyor.

Modüler yapıda geliştirilecek sistemin, envanterdeki İhtar ve benzeri sistemlerle çalışmaları sürdürülen "sabit tesis üs bölgesi yakın savunma sistemine" (STÜBYSS) efektör olarak eklenmesi planlanıyor.

Lazer silah kulelerinin yeni nesil AİC ile birbirinden bağımsız olarak kontrol edilebilmesi, sürü İHA saldırılarında her bir kulenin ayrı bir hedefi imha etmesine imkan veriyor.

Yeni nesil AİC ile lazer kulelerinin ortak bir hedefe yönlendirilmesi ile etkinliğin artırılarak hedef setinin genişletilmesi amaçlanıyor.