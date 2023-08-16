ASELSAN'ın 2023 Yılı İlk Yarı Finansal Sonuçları Açıklandı

ASELSAN tarafından yapılan açıklamada, şirketin brüt karının, geçen yılın ilk yarısına göre yüzde 68 seviyesinde artarken, Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Karı'nın (FAVÖK) geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 62 artış göstererek 4,4 milyar TL'ye yükseldiği belirtildi. FAVÖK marjının yüzde 24 olarak gerçekleştiği ifade edilen açıklamada, ASELSAN'ın net karının da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 42 oranında artarak 5,4 milyar TL seviyesine ulaştığı kaydedildi. Şirketin öz kaynaklarının aktife oranının da yüzde 51 olarak gerçekleştiği belirtildi.

'KATMA DEĞERLİ İHRACAT İÇİN ÇALIŞIYORUZ'

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, şirketin sürdürülebilir büyümesine devam ettiğini vurgulayarak, şunları söyledi:

"ASELSAN'ımız yılın ilk altı ayında yeni başarı hikayeleri yazmaya devam etti. Finansal sonuçlara göre 2023 yılının ilk yarısını yüksek bir karlılık oranı ve başarıyla geride bıraktık. Yeni sözleşmelerin altına da imza attığımız 2023 yılının ilk yarısında ASELSAN'ın bakiye siparişleri 8,4 milyar Amerikan dolarına ulaştı. 2023 yılının ilk altı ayında tedarikçilerimize yaklaşık 17,8 milyar TL ödeme yaptık. 2023 yılının ilk altı ayında 68 adet ürünün millileştirilmesini başarı ile tamamladık. Türkiye'ye askeri teknolojide liderlik ederken, son beş yılda millileştirdiğimiz ürün sayısını 738'e çıkardık. Böylece 900 milyon doların üzerindeki bir büyüklüğün ülkemizde kalmasını sağladık. Aynı zamanda geride bıraktığımız ilk altı aylık dönemde önemli ihracat sözleşmeleri imzaladık. Söz konusu sözleşmelerin olumlu yansımalarını bundan sonraki dönemlerde göreceğimize inanıyorum. Önümüzdeki dönemde ihracatımızı artırmak, yüksek teknolojiye odaklanmak ve daha fazla millilik oranına ulaşmak istiyoruz. İstikrarlı büyümemizi devam ettirirken, sürdürülebilirlik konusunda da Türkiye'nin milli gücü olmaya devam ediyoruz. Bu nedenle sürdürülebilir büyümesini koruyan, rekabet gücü ile tercih edilen, güven duyulan, çevreye ve insana duyarlı bir teknoloji firması olma vizyonunu benimsiyoruz. Ürettiğimiz ileri teknolojilerle hayatın birçok farklı alanında önemli görevler üstlenirken, sürdürülebilirliği de ön plana alıyoruz. Yurt içinde ve yurt dışında kullanıcılarımıza sunduğumuz rekabet gücü yüksek çözümlerle ülkemizin katma değerli ihracat hedeflerine en yüksek girdileri sağlayacağız. Milletimizden aldığımız güçle, çığır açıcı milli projelere imza atmayı sürdüreceğiz."