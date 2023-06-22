ASELSAN Genel Müdürlüğüne Ahmet Akyol atandı

ASELSAN Genel Müdürlüğü görevinden ayrılan Prof. Dr. Haluk Görgün'ün yerine Yönetim Kurulu kararıyla Mikroelektronik Güdüm ve Elektro-Optik (MGEO) Sektör Başkanı ve Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Akyol atandı.

ASELSAN Genel Müdürlüğü görevinden ayrılan Prof. Dr. Haluk Görgün'ün yerine Yönetim Kurulu kararıyla Mikroelektronik Güdüm ve Elektro-Optik (MGEO) Sektör Başkanı ve Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Akyol atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Savunma Sanayii Başkanlığına atanması nedeniyle ASELSAN Genel Müdürlüğü görevinden ayrılan Prof. Dr. Haluk Görgün'ün yerine Yönetim Kurulu kararıyla Mikroelektronik Güdüm ve Elektro-Optik (MGEO) Sektör Başkanı ve Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Akyol atandı.

Savunma Sanayii Başkanlığı'ndaki görevlerinin ardından 2022 yılı haziran ayında ASELSAN Yönetim Kurulu kararı ile ASELSAN Genel Müdür Yardımcısı ve Mikroelektronik, Güdüm ve Elektro-Optik (MGEO) Sektör Başkanlığı görevine atandı. TÜBİTAK-SAGE Yönetim Kurulu üyeliği ve ülkemizi temsilen NATO Bilim ve Teknoloji Organizasyonu (STO) Sensör ve Elektronik Paneli kurul üyeliğini sürdüren Akyol, evli ve 3 çocuk babasıdır.