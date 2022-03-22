ASELSAN'dan 32,6 milyon dolarlık yurt dışı satış sözleşmesi - Haberler

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ASELSAN'dan 32,6 milyon dolarlık yurt dışı satış sözleşmesi

AA - Muhammed Said Tanıl - Ekonomi
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ASELSAN'dan 32,6 milyon dolarlık yurt dışı satış sözleşmesi

ASELSAN ile uluslararası bir müşterisi arasında 32 milyon 550 bin 370 dolarlık yurt dışı satış sözleşmesi imzalandı.

ASELSAN ile uluslararası bir müşterisi arasında 32 milyon 550 bin 370 dolarlık yurt dışı satış sözleşmesi imzalandı.

ASELSAN'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, ASELSAN ile uluslararası bir müşterisi arasında bir yurt dışı satış sözleşmesi imzalandığı bildirildi.

Savunma sistemlerinin yedek parça, test altyapısı, eğitim ve destek hizmet ihracatı ile ilgili olarak imzalanan yurt dışı satış sözleşmesinin toplam bedelinin 32 milyon 550 bin 370 dolar olduğu belirtilen açıklamada, söz konusu sözleşme kapsamında ürün teslimatlarının parçalı olarak 18 ay içerisinde gerçekleştirileceği kaydedildi.

AA / Muhammed Said Tanıl - Ekonomi

Kamuyu Aydınlatma Platformu, Ekonomi, Haberler

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