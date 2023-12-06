ASELSAN, çocuklara uzay hayalini tiyatro ile sunuyor

ASELSAN tarafından, çocukların bilim, teknoloji ve uzay alanındaki gelişmeleri eğlenceli şekilde öğrenmesini ve deneyimlemesini amaçlayan 'Tekno Macera' platformu bu kez 'Bir Uzay Hayali' tiyatro oyunuyla 10 Aralık'ta başkentte çocuklara ulaşacak.

ASELSAN tarafından, çocukların bilim, teknoloji ve uzay alanındaki gelişmeleri eğlenceli şekilde öğrenmesini ve deneyimlemesini amaçlayan "Tekno Macera" platformu bu kez "Bir Uzay Hayali" tiyatro oyunuyla 10 Aralık'ta başkentte çocuklara ulaşacak.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Türkiye'nin savunma sanayisindeki öne çıkan firmalarından ASELSAN, sektördeki başarısını, hayata geçirdiği projelerle perçinlerken sosyal hayata dokunan çalışmalarıyla da adından söz ettiriyor.

Şirket, Türkiye'deki 6-12 yaş grubundaki çocukların bilim, teknoloji ve uzay alanında üretken olması amacıyla oluşturduğu "Tekno Macera" platformu ile internet sitesinde düzenli olarak öğretici makaleler, eğitim amaçlı animasyonlar ve oyunlar yayımlıyor, küçük yarışmalar düzenliyor.

Son olarak 48. yıl dönümü dolayısıyla ASELSAN Gölbaşı Yerleşkesi'nde, çalışanların çocuklarına "Tekno Macera" ile eğlenceli bir gün yaşatan şirket, burada platform için yazılan ve ilk defa sahnelenen "Bir Uzay Hayali" tiyatro oyununu da çocukların beğenisine sundu.

Krom Sanat Tiyatrosu işbirliğiyle aynı gün içinde 3 defa oynanarak 500'e yakın çocuğa ulaşan tiyatro oyunu, bu kez 10 Aralık'ta 11.00 ve 14.00 seanslarıyla Ankara Şinasi Sahnesi'nde tiyatroseverlerle buluşacak.

Yaş aralığı 6-12 olan "Bir Uzay Hayali" oyununun biletlerine "www.biletinial.com" adresinden ulaşılabilecek.

Tiyatronun bilet satışlarından elde edilecek gelir, ASELSAN Sosyal İnovasyon Liderleri (ASİL) Yardımlaşma Derneğine aktarılarak, ihtiyaç sahibi çocukların eğitiminde kullanılacak.

TEKNOFEST'te çocukların gözdesi

ASELSAN, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde, ülkenin önemli kurum ve firmalarının desteğiyle düzenlenen dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan TEKNOFEST'in de en büyük destekçileri arasında bulunuyor.

"Ayakları yere basmayan festival" sloganıyla gerçekleştirilen etkinliklerde üretip geliştirdiği son savunma teknolojilerini meraklılarının beğenisine sunan ASELSAN, söz konusu uzun soluklu sosyal sorumluluk projesi "Tekno Macera" platformuyla da çocukların ilgi odağı oluyor.

TEKNOFEST'te en çok ziyaret edilen aktivite alanları arasında yer alan "Tekno Macera Deneyim Alanı"nda çocuklar, Astronot Kıyafeti Tasarlama Atölyesi, Solar Uzay İstasyonu ve Mars Uzay Aracı Tasarım Atölyesi'nde farklı deneyimler yaşıyor. TEKNOFEST çocukları, "Görev 2023" ve "Uzay Bi Yolculuk" sloganıyla gerçekleşen ASELSAN Uzay Aracı Simülasyon Odası'nda uzay yolculuğuna çıkıyor.

ASİL Yardımlaşma Derneği hakkında

ASELSAN'ın sadece güven veren teknoloji değil, aynı zamanda değer üreten teknoloji olduğunu gösterebilmek amacıyla kurulan ASİL Yardımlaşma Derneği, toplumda yardımlaşma, paylaşma kültürünü yayma ve gönüllülük esasına dayalı sosyal sorumluluk anlayışı ile ihtiyaç sahibi kişilere yalnız olmadıklarını gösterme konusunda öncü olma hedefiyle hareket ediyor.

Derneğin faaliyet gösterdiği alanlar arasında sokak hayvanlarından eğitime, sağlıktan ihtiyaç sahibi ailelere kadar pek çok konu bulunuyor.