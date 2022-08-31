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Aselsan'a İhracat Desteği ve Kolaylığı Getirildi

Ekonomi Haberleri

Aselsan'a İhracat Desteği ve Kolaylığı Getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) haberleşme ihtiyaçlarının milli imkanlarla karşılanması için kurulan ASELSAN’a, “Dış Ticaret Sermaye Şirketi” statüsü verildi. Böylece ASELSAN’a ihracata yönelik olarak daha fazla devlet yardımı yapılarak, çeşitli kolaylıklar sağlanabilecek.

MANSUR ÇELİK

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) haberleşme ihtiyaçlarının milli imkanlarla karşılanması için kurulan ASELSAN'a, "Dış Ticaret Sermaye Şirketi" statüsü verildi. Böylece ASELSAN'a ihracata yönelik olarak daha fazla devlet yardımı yapılarak, çeşitli kolaylıklar sağlanabilecek.

Ticaret Bakanlığı'nın konuyla ilgili tebliğ değişikliği bugün yürürlüğe girdi. 26 Şubat'ta yayınlanan ve 74 şirketin yer aldığı listeye ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. de eklendi.

DEĞİŞİKLİK NE SAĞLAYACAK?

Dış Ticaret Sermaye Şirketleri, ihracatın geliştirilmesi, tanıtılması ve pazardaki payının arttırılması için devlet yardımlarından öncelikli olarak faydalanabilen özel statülü şirketler olarak tanımlanıyor.

Dış Ticaret Sermaye Şirketleri'ne sağlanan olanaklar şöyle:

"İhracatta daha düşük oranda teminat mektubu isteniyor. Yüzde 4'lük teminat mektubu karşılığında nakden KDV iadesi sağlanıyor. Bu iadelerde gümrük beyannamesi ya da fatura teyidi istenmiyor. Eximbank kredilerinden daha düşük bir faiz oranı ile yararlanılıyor. Gümrük mevzuatına göre 'Onaylanmış Kişi Statüsü' alınırken imalatçı olma şartı aranmıyor.^

TSK'nın haberleşme ihtiyaçlarının milli imkanlarla karşılanması için 1975 yılında kurulan ASELSAN; Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'na (TSKGV) bağlı bir anonim şirkettir. ASELSAN hisselerinin yüzde 74,20'si TSKGV'ye ait, yüzde 25,80'lik kısım ise Borsa İstanbul'da (BİST) işlem görüyor.

Kaynak: ANKA / Ekonomi

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