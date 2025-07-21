ASELSAN, 75 Milyon Dolar İhracat Sözleşmesi İmzaladı
ASELSAN, uluslararası müşterileriyle radar ve güdümlü mühimmat sistemlerinin satışına ilişkin toplam 75 milyon dolar değerinde ihracat sözleşmeleri imzaladığını duyurdu.
ASELSAN, uluslararası müşterileriyle 75 milyon dolarlık ihracat sözleşmeleri imzaladı.
ASELSAN tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, "ASELSAN, uluslararası müşterileri ile radar ve güdümlü mühimmat sistemlerinin satışına ilişkin toplam tutarı 75 milyon dolar olan ihracat sözleşmeleri imzalamıştır." ifadesine yer verildi.
Kaynak: AA / Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi