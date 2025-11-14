Haberler

ASELSAN 153,8 Milyon Dolar Tutarında İhracat Sözleşmesi İmzaladı

Güncelleme:
ASELSAN, yurt dışındaki son kullanıcıları için uzaktan komutalı silah sistemleri ve çeşitli teknolojik ürünlerin ihracatına ilişkin toplam 153,8 milyon dolarlık satış sözleşmeleri imzaladı.

ASELSAN, yurt dışındaki son kullanıcılarına yönelik uzaktan komutalı silah sistemleri, haberleşme, radar, elektro-optik ve elektronik harp sistemlerinden oluşan faydalı yüklerin ihracatına ilişkin toplam tutarı 153,8 milyon dolarlık satış sözleşmeleri imzaladı.

ASELSAN, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, yeni iş ilişkisini duyurdu.

Açıklamada, "ASELSAN, yurt dışındaki son kullanıcılarına yönelik olarak uzaktan komutalı silah sistemleri, haberleşme, radar, elektro-optik ve elektronik harp sistemlerinden oluşan faydalı yüklerin ihracatına ilişkin toplam tutarı 153,8 milyon dolar olan satış sözleşmeleri imzalamıştır." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Mahmut Çil - Ekonomi
