ASEAN Ülkeleri, Çin'in Ekonomik Liderliğine Güveniyor

KUALA LUMPUR, 3 Temmuz (Xinhua) -- Düşünce kuruluşu Sosyo Ekonomik Araştırma Merkezinin İdari Direktörü Lee Heng Guie, kısa süre önce Xinhua ile yaptığı söyleşide, Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği'ne (ASEAN) üye ülkelerin ekonomilerinin, mevcut küresel ekonomik güçlüklerin üstesinden gelinmesi için Çin'in liderliğine güvendiklerini belirtti.

Lee, geniş üretim kapasitesi ve tüketici pazarlarıyla Çin'in, aksamalar, talepteki düşüş, yüksek enflasyon ve diğer sorunlar da dahil olmak üzere uzun süredir devam eden küresel belirsizliklerin üstesinden gelmesinin beklendiğini söyledi.

Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık (RCEP) ve Trans-Pasifik Ortaklığı için Kapsamlı ve Aşamalı Anlaşma'ya (CPTPP) işaret eden Lee, bunların zaten daha iyi entegrasyon için bir çerçeve oluşturduğunu belirterek tarafları bu anlaşmalardan yararlanmaya çağırdı.

Lee, "RCEP ve CPTPP'nin mal ve hizmet ihracatını genişletmek ve daha fazla yatırımı teşvik etmek amacıyla tüm bölge ekonomileri için birer platform olduğunu görüyoruz" dedi.

Uzman, "Ekonomik büyümeyi canlandırmak için ticaret ve yatırım alanında küresel ve bölgesel işbirliğine duyulan ihtiyacın önemini vurgulayacağım" diye konuştu.

Lee, yeşil teknoloji ve sürdürülebilir uygulamalarda bir dünya lideri olarak Çin'in, özellikle bölgenin hammadde ve emtiaları için istikrarlı bir pazarken teknoloji sağlama açısından ASEAN ile daha yakın çalışabileceğini belirtti.

Asya ülkelerini güç birliği yapmaya çağıran Lee, çok taraflılığın önemini vurgulayarak küresel büyümeye, refaha ve insanların kalkınmasına odaklanılmasını istedi.

"Ticaret, yatırım ve ekonomik büyümede daha iyi işbirliği için üretkenliğe odaklanın, işbirliğine devam edin, ASEAN ile birlikte çalışın. Hala ekonomide dışa açılıma inanıyoruz, korunan, kapalı bir ekonomi olmak istemiyoruz. Batı'ya göndermemiz gereken mesaj bu" diyen Lee, "Çin ekonomide dışa açılıma güçlü şekilde inanıyor" ifadelerini kullandı.