ASEAN Liderleri Tarım Ürünlerinin Ticaretinde Engelleri Kaldırmayı Taahhüt Etti

Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) liderleri, tarım ürünlerinin ticaretinde haksız ticari engeller, kısıtlamalar ve engelleyici tedbirler uygulamaktan kaçınma sözü verdi. ASEAN Zirvesi'nde yayımlanan ortak bildiride, gıda ve beslenme güvencesinin geliştirilmesi için atılacak adımlar kaydedildi.

Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) liderleri, yayımladıkları ortak bildiride tarım ürünlerinin ticaretinde haksız ticari engeller, kısıtlamalar ve engelleyici tedbirler uygulamaktan kaçınma sözü verdi.

Endonezya'nın başkenti Cakarta'da 43. ASEAN Zirvesi devam ederken, liderlerin potansiyel gıda kriziyle mücadele etmek için gıda ve beslenme güvencesinin geliştirilmesine yönelik atacağı adımların kaydedildiği ortak bildiri yayımlandı.

Bildiride, lojistik ve nakliye sürecini kolaylaştırmanın önemine değinilerek, tarım ürünlerinin ticaretinde haksız ticari engeller, kısıtlamalar ile her türlü engelleyici tedbirler uygulamaktan kaçınılacağı ve dağıtım ağlarının geliştirileceği belirtildi.

Üye devletlerin tarımsal gıda sistemlerinin verimliliğinin artırılması için çalışılacağının kaydedildiği bildiride, özellikle birlikteki "en savunmasız nüfuslar" başta olmak üzere, üye devletler arasında herkes için yeterli, uygun fiyatlı ve besleyici gıda sağlanmasının hedeflendiği belirtildi.

Bildiride ayrıca, acil durumlar için ayrılan pirinç rezervlerinin ticaretini hızlandırarak, APTERR Anlaşması kapsamındaki "ASEAN+3 Acil Durum Pirinç Rezervi" işbirliğinin güçlendirileceği aktarıldı.

Cakarta'da düzenlenen 43. ASEAN Zirvesi, 7 Eylül'de sona erecek.

APTERR nedir?

APTERR Anlaşması kapsamında kurulan ve bölgesel işbirliği olan "ASEAN+3 Acil Pirinç Rezervi", ASEAN+3 Tarım ve Orman Bakanları tarafından 7 Ekim 2011'de Cakarta'da düzenlenen 11. ASEAN+3 Tarım ve Ormancılık Bakanları Toplantısı'nda (AMAF+3) imzalandı.

APTERR Anlaşması, ASEAN+3 bölgesinde gıda güvencesinin teminat altına alınması, yoksulluğun azaltılması ve yetersiz beslenmenin ortadan kaldırılmasını hedefliyor.

Anlaşmayı imzalayan ülkeler arasında Brunei, Kamboçya, Endonezya, Laos, Malezya, Myanmar, Filipinler, Singapur, Tayland, Vietnam, Çin, Japonya ve Güney Kore yer alıyor.