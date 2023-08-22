ASEAN, Çin ile elektronik ticaret işbirliğini güçlendirmeye karar verdi
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Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN), Güneydoğu Asya bölgesindeki dijital ekonomi uçurumunu azaltmak için Çin'le elektronik ticaret işbirliğini güçlendirmeye karar verdi. Söz konusu girişim, ASEAN ülkelerinin ekonomi bakanları ile Çin Ticaret Bakanlığı arasında Pazartesi günü Endonezya'nın Orta Cava eyaletinin Semarang kentinde düzenlenen istişare toplantısında onaylandı.
CAKARTA, 22 Ağustos (Xinhua) -- Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN), Güneydoğu Asya bölgesindeki dijital ekonomi uçurumunu azaltmak için Çin'le elektronik ticaret işbirliğini güçlendirmeye karar verdi.
Söz konusu girişim, ASEAN ülkelerinin ekonomi bakanları ile Çin Ticaret Bakanlığı arasında Pazartesi günü Endonezya'nın Orta Cava eyaletinin Semarang kentinde düzenlenen istişare toplantısında onaylandı.
İstişare toplantısı, 17-22 Ağustos tarihlerinde düzenlenen 55. ASEAN Ekonomi Bakanları Toplantısı kapsamında gerçekleştirildi.
Çin'in, ASEAN ortakları arasında dördüncü en büyük yabancı yatırım kaynağı haline geldiğini kaydeden Endonezya Ticaret Bakanı Zulkifli Hasan, ASEAN'ın Çin'le işbirliği yoluyla elde edebileceği önemli ekonomik tesire dikkat çekti.
Bakan, toplantıda ayrıca ASEAN-Çin Serbest Ticaret Bölgesi'nin uygulanmasına ilişkin raporların da değerlendirildiğini söyledi.