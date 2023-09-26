Arzum ev aletleri markasının yeni pazarlama direktörü olarak Seda Simur Büyükkucak atandı. Büyükkucak, Arzum'un yurt içi ve yurt dışında gerçekleştirdiği pazarlama faaliyetlerine liderlik edecek.

Ev aletleri markası Arzum'un yeni pazarlama direktörü Seda Simur Büyükkucak oldu.

Arzum'dan yapılan açıklamaya göre, Üsküdar Amerikan Lisesi'nin ardından lisans eğitimini 2001-2005'ta Koç Üniversitesi İşletme bölümünde tamamlayan Büyükkucak, yüksek lisans eğitimini Barselona'daki EADA Business School'da pazarlama alanında yaptı.

İş hayatına Arçelik AŞ'de başlayan Büyükkucak, burada ürün yönetimi ve pazarlama iletişimi alanlarında görev aldı. Büyükkucak, 2011 yılında Redbull'da Pazarlama Müdürlüğü görevinin ardından kariyerine Vodafone Türkiye'de devam etti. 2011-2023'te sırasıyla Vodafone Türkiye'nin Marka Stratejisi ve Pazarlama İletişimi Müdürlüğü, çeşitli segmentlerin yönetiminden sorumlu kıdemli pazarlama müdürlüğü görevlerine ek olarak çevik pazarlama organizasyonunun oluşturulmasına da liderlik eden Büyükkucak, son görevinde ise Vodafone Türkiye'nin 4.5G Kapsama Stratejisi ve Dijital Sadakat Platformu'nun uçtan uca yönetimini üstlendi.

Eylül 2023 itibarıyla Arzum ailesine katılan Seda Simur Büyükkucak, Arzum'un yurt içi ve yurt dışında sürdürdüğü tüm pazarlama faaliyetlerine, çoklu kanal stratejisine ve markanın global yolculuğuna öncülük edecek.