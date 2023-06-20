Arzum OKKA, Cezve/Ibrik Dünya Şampiyonası'nın diamond sponsoru oldu

Arzum OKKA, World Coffee Championship (WCC) Athens 2023 kapsamında düzenlenecek Cezve/Ibrik Dünya Şampiyonası'nın diamond sponsoru oldu.

Arzum açıklamasına göre, Coffex İstanbul 2023 çerçevesinde SCA Türkiye tarafından düzenlenen 2023 SCA Türkiye Ulusal Cezve/Ibrik Şampiyonası'nın ana sponsorluğunu ve şampiyona birincisi Kevser Atmaca'nın sponsorluğunu üstlenen Arzum OKKA, şimdi de Cezve/Ibrik Dünya Şampiyonası'nın diamond sponsoru oldu.

21-24 Haziran'da World Coffee Championship Athens 2023 kapsamında Atina'da düzenlenecek olan, dünyanın dört bir yanından yüzlerce yarışmacının kendi kahve pişirme kültürleriyle yarışacağı şampiyonada Arzum OKKA, baristaların başarılarının dünyaya açılmasına destek olacak.

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmesine yer verilen Arzum Ticaretten Sorumlu Genel Müdürü Serhan Giray, şunları kaydetti:

"Arzum OKKA olarak kahveye olan tutkumuzu uluslararası arenada da yaşatmak adına kahvenin olduğu ve markamızla örtüşen etkinliklere sponsor oluyoruz. Bu doğrultuda kısa süre önce gerçekleştirilen Türkiye Ulusal Cezve/Ibrik Şampiyonası'nın ana sponsoru olduk. Yine şampiyona birincisi Kevser Atmaca'nın sponsorluğunu üstlendik. Bugün ise yeni bir sponsorluğa daha imza attık ve Atina'da gerçekleşecek Cezve/Ibrik Dünya Şampiyonası'nın diamond sponsoru olduk. Arzum OKKA olarak, dünyanın dört bir yanından yüzlerce baristanın hünerlerini göstereceği şampiyonada onların yanında olacağız. Dün ve bugün olduğu gibi gelecekteki sponsorluklarımızla sadece ülkemizdeki değil, farklı ülkelerdeki baristaları desteklemeye devam edeceğiz. Baristalara, kendilerine inanan ve destek olan markaların varlığını hissettirerek kahveye olan tutkularını her zaman canlı tutacağız."