Arzum, ilk çeyrekte 33,9 milyon TL net kar elde etti

Arzum Elektrikli Ev Aletleri, yılın ilk çeyreğinde 33,9 milyon TL net kar elde ederken, şirketin toplam hasılatı 307,8 milyon TL oldu.

Arzum, şirketin yılın ilk çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, yılın ilk 3 ayında 58,2 milyon TL esas faaliyet karı elde eden Arzum'un hasılatı, Ocak- Mart 2022'de 307,8 milyon TL olarak gerçekleşti. Böylece Arzum, satışlarını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 52 artırdı.

Brüt karını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 72,2 yükselterek 113,2 milyon TL'ye çıkaran Arzum'un FAVÖK (faiz, amortisman ve vergi öncesi karı) sonucu da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 79,8 artarak 56,7 milyon TL olarak gerçekleşti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Arzum Üst Yöneticisi (CEO) Mete Zadil, bağımsız araştırma kuruluşunun verilerine göre, küçük ev aletleri pazarının ilk 3 aylık dönemde adette yüzde 6,5, ciroda ise yüzde 83,5 büyüme gösterdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Sürdürülebilir büyüme, stratejimizin ana noktasını oluşturuyor. Başarılı operasyonel ve finansal performansımız sayesinde bu hedefimize ulaşmak için elimizden geleni yapıyoruz. Diğer şirketlerden stratejik farklılığımız, operasyonel modelimiz. Bir üretim yerimiz bulunmuyor, üçüncü parti tedarikçiler ve üreticilerle çalışıyoruz. Aslında bu, Arzum'a özgü değil, birçok şirketin kullandığı ve fayda sağladığı bir model. Ancak bizim rekabetimiz, tasarım ve mühendislikte bitiyor. Böylece üzerinize çok fazla yük binmiyor. Dünyada ekonomik açıdan sıkıntı yaşanan dönemlerde bu durum Arzum'a esneklik ve çeviklik avantajı sağlıyor.

Arzum'un iç piyasadaki başarıları sürerken globaldeki çalışmaları da hız kesmeden devam ediyor. Arzum olarak globalleşme bizim en temel hedeflerimizden biri. 2016 yılından beri benimsediğimiz global stratejimiz ile hedef pazarlarda önemli bir ivme yakaladık. Türkiye'de başarıyla sürdürdüğümüz iş modelimizi var olduğumuz ülkelerde de aynı başarıyla uygulamak için çok sıkı çalışıyoruz. Her yıl global satış rakamımız dolar bazında büyüyor. Geçtiğimiz yıl Arzum'un en önemli büyümelerinden biri globalde oldu. Kendi markamızla global satış gerçekleştiriyoruz. Bunun yüzde 20'sini Avrupa Birliği ülkelerine yapıyoruz."

"Globaldeki büyümeyi daha da güçlü bir şekilde sürdürmeyi istiyoruz"

Mete Zadil, global pazarlarda kendi markalarıyla var olduklarını, dünyanın 60'tan fazla ülkesindeki evlerde, ofislerde Arzum tasarımı ve logosuna sahip ürünlerin kullanılmasından gurur duyduklarını aktardı.

2022'de daha güçlü bir kurumsal yapıyla, globaldeki büyümeyi daha da güçlü bir şekilde sürdürmeyi istediklerini belirten Zadil, "Dünya markası olma hedefiyle yeni başarılara imza atma yolunda emin adımlarla ilerlemeye devam edeceğiz. Küçük ev aletleri sektöründe müşterilerimizle aramızdaki bağları daha da güçlendireceğiz. Arzum'un Türk kahvesi kültürünü dünyaya yayma misyonunu devam ettireceğiz. AR-GE, tasarım ve inovasyon odağımızı koruyarak sektörün öncü markalarından biri olmayı sürdüreceğiz. Başta müşterilerimiz olmak üzere tedarikçilerimizin, çalışanlarımızın, yatırımcılarımızın tercihi olarak yolumuza devam etmek üzere, aynı heyecan, bağlılık ve inançla çalışmaya devam edeceğiz. Gezegenimizin sağlığı için sürdürülebilirliği daha da merkezimize alacağız." ifadelerini kullandı.