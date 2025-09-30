Arzum Elektrikli Ev Aletleri Sermayesini İki Katına Çıkardı

Arzum Elektrikli Ev Aletleri, sermayesini iki katı artırarak 300 milyon liradan 600 milyon liraya yükseltti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Arzum Elektrikli Ev Aletleri, bedelli sermaye artırımı sürecini tamamladı. Şirket, sermayesini 300 milyon liradan 600 milyon liraya çıkardı.

Arzum, bu stratejik adımla finansal yapısını güçlendirmeyi, borçluluğu azaltmayı hem Türkiye'de hem de uluslararası pazarlarda sürdürülebilir büyüme stratejisini desteklemeyi sürdürecek.

Şirket, konuya ilişkin detayları Kamuoyu Aydınlatma Platformu (KAP) ve yatırımcı ilişkileri kanallarında paylaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Arzum Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kolbaşı, sadece elektrikli ev aletleri üreten şirket olmadıklarını, kültürlerini dünyaya taşıma hedefiyle faaliyetlerini sürdürdüklerini aktardı.

Halihazırda 50'den fazla ülkeye Türk adıyla ihracat gerçekleştirdiklerini vurgulayan Kolbaşı, "Öyle ki Arzum Okka Türk Kahvesi Makinesi ürünlerimiz Türkiye dahil tüm dünyada 4 milyon satış adedini aşarak bizleri gururlandırdı. Arzum ailesi olarak, sattığımız her Okka'nın bir adedini yurt dışına ulaştırarak dünyaya Türk Kahvesini sevdiren marka olmanın haklı gururunu 1 milyonluk yurt dışı satışıyla yaşadık. " ifadesini kullandı.

Sermaye artırımıyla sadece bilançoları değil aynı zamanda yatırımcıların da güvenini pekiştiren adım attıklarının altını çizen Kolbaşı, "Hem Türkiye'de hem de global pazarlarda büyüme yolculuğumuza hız katacağız. Attığımız bu adım, sadece bugünün koşullarına uyum sağlamak değil, geleceğin güçlü Arzum'unu inşa etmek içindir. Sermaye yapımızı daha sağlam hale getiriyor, borçluluğumuzu azaltıyor ve yatırımlarımıza hız kazandırıyoruz." değerlendirmesini yaptı.