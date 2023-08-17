Arzum'dan yılın ilk yarısında 119,6 milyon liralık kâr

Arzum, 2023 yılı ilk çeyrek satış gelirlerini 539,2 milyon liraya, net karını 21,7 milyon liraya taşıyarak yılın ilk yarısında net karını 119,6 milyon liraya, toplam satış gelirini 1,3 milyar liraya yükseltti.

Arzum, 2023 yılı ilk çeyrek satış gelirlerini 539,2 milyon liraya, net karını 21,7 milyon liraya taşıyarak yılın ilk yarısında net karını 119,6 milyon liraya, toplam satış gelirini 1,3 milyar liraya yükseltti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Arzum Elektrikli Ev Aletleri 2023 yılı ilk yarı yıl finansal sonuçlarını açıkladı. 2023 yılı ilk yarısında satış gelirini geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 87,6 oranında artırarak 1,3 milyar liraya taşıyan Arzum'un net karı yüzde 179,2 artış göstererek 119,6 milyon lira olarak gerçekleşti.

Aynı dönemde esas faaliyet karı yüzde 130,8 artışla 210 milyon lira oldu. FAVÖK (faiz, amortisman ve vergi öncesi karı) sonucu ise yüzde 114,6 artışla 208,9 milyon liraya yükselirken, Arzum'un öz kaynakları 326,4 milyon liraya ulaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Arzum Mali ve Kurumsal İşlerden Sorumlu Genel Müdür Arda Altınok, ilk çeyrekte yakaladıkları büyüme hızını yılın ikinci çeyreğinde de istikrarlı bir şekilde sürdürdüklerini belirterek, "Büyüme hızımızın olumlu seyrinin yanı sıra, brüt kar marjımızı, faaliyet karımızı, FAVÖK ve net karımızı optimum noktaya getirerek karlılıktan ödün vermeden bu büyüme hızını yakalamış olmamız, çalışmalarımızın karşılığını aldığımız gelişmelerden oldu. Yakaladığımız istikrar sadece satış rakamlarımızla sınırlı kalmadı. Çoklu kanal stratejimiz ve sürdürülebilir iş modelimiz sayesinde yılın ikinci çeyreğinde yurt içi ve yurt dışında mevcut pazarlarımızı güçlendirirken, yurt dışında birçok yeni pazara açılma fırsatı bulduk." ifadelerini kullandı.

Altınok, global marka olma hedefleri doğrultusunda yurt dışı atılımlarını da sürdürdüklerini kaydetti. Arzum olarak bugün 48'i doğrudan olmak üzere online kanallarla birlikte toplamda 60'tan fazla ülkeye satış gerçekleştirdiklerini aktaran Altınok, yılın ikinci çeyreğinde Estonya, Litvanya, Letonya'nın aralarında bulunduğu Baltık ülkelerine satışlarının başladığını ve zincir mağazalara giriş yaptıklarını bildirdi.

Dijitalleşmeye yönelik yatırım ve atılımlar da devam ediyor

Ürün geliştirme çalışmalarına 2023'ün ilk yarısında da devam ettiklerini ifade eden Altınok, ürün çeşitliliklerini artırmak adına bu dönemde de çok çalıştıklarını ve yılın ilk yarısında farklı kategoride birçok yeni ürün geliştirdiklerini belirtti. Ayrıca dijitalleşmeye yönelik yatırım ve atılımlarının da sürdüğünü aktaran Altınok, "Finansal ve operasyonel süreçlere ilişkin dijital dönüşüm projelerimiz bir bir hayata geçerken, SAP dönüşüm sürecimiz de devam ediyor." açıklamasında bulundu.

"Şampiyonlara ve şampiyonalara sponsor olduk"

Arzum olarak yılın ilk yarısında da kahve ile anılan etkinliklere sponsorluklarını sürdürdüklerini, şampiyonlara ve şampiyonalara sponsor olduklarını kaydeden Altınok, şunları kaydetti:

"OKKA serimiz ile Coffex İstanbul 2023 çerçevesinde SCA Türkiye tarafından düzenlenen 2023 SCA Türkiye Ulusal Cezve/Ibrik Şampiyonası'nın ana sponsorluğunu ve şampiyona birincisi Kevser Atmaca'nın sponsorluğunu üstlendik. Ayrıca 21-24 Haziran'da World Coffee Championship Athens 2023 kapsamında Atina'da düzenlenen, dünyanın dört bir yanından yüzlerce yarışmacının kendi kahve pişirme kültürleriyle yarıştığı Cezve/Ibrik Dünya Şampiyonası'nın diamond sponsoru olduk."

"Evde Şef Var"ın ziyaretçi sayısı her geçen gün büyüyor

Altınok, 55 yıllık köklü geçmişleri boyunca ürün ve hizmetleriyle kullanıcılarının hayatlarına dokunmayı amaçladıklarını ve bu amaç doğrultusunda birçok ilke imza attıklarını ifade etti.

Arzum olarak evde yemek pişirmeyi sevenlerin hayatını kolaylaştırmak için yeni web siteleri "Evde Şef Var"ı hizmete açtıklarını hatırlatan Altınok, "Atıştırmalıklar, çorbalar, ızgaralar, soslar, geleneksel yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içeceklere kadar Arzum Kurumsal Mutfak Şefi Murat Çakmak'ın onlarca farklı kategoride yüzlerce sağlıklı ve besleyici tarifinin yer aldığı web sitemizin, ziyaretçi sayısı her geçen gün büyük bir hızla artmaya devam ediyor. Biz de web sitemize her gün yeni tarifler ekleyerek yemek pişirmek isteyenlerin aradığı tariflere cevap vermeye devam ediyoruz." değerlendirmelerinde bulundu.

Yeni dönem yönetim kurulu üyeleri seçildi

Verilen bilgiye göre, yılın ikinci çeyreğinde gerçekleştirilen 2022 Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Arzum'un yeni yönetim kurulu üyeleri de seçildi. Yönetim kurulu, ikisi bağımsız yönetim kurulu üyesi olmak üzere, toplamda 6 kişi olarak belirlendi. Yeni yönetim kurulu üyeleri, Talip Murat Kolbaşı (Yönetim Kurulu Başkanı), Yasemin Rezan Kolbaşı (Yönetim Kurulu Başkan Vekili), Ali Osman Kolbaşı (Yönetim Kurulu Üyesi), Şecaettin Arda Altınok (İcra Kurulu Başkanı & Yönetim Kurulu Üyesi), Elif Ateş Özpak (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) ve Cenk Serdar (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) olarak onaylandı.