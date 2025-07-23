Arzum'dan Sürdürülebilir Lojistik: Kasa Tipi Sevkiyat Uygulaması

Arzum, çevreye duyarlı yapısı ve yüksek operasyonel verimliliğiyle sürdürülebilirliğe katkı sağlamayı amaçlayan "kasa tipi sevkiyat" uygulamasını başlattı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, elektrikli ev aletleri markası Arzum, sürdürülebilirliği ürünlerinin yanı sıra lojistik süreçlerine yansıtmak amacıyla yeni bir uygulama devreye aldı.

İstanbul Avrupa ve Anadolu yakasındaki servislerde hayata geçirilen kasa tipi sevkiyat, çevreye duyarlı yapısı ve yüksek operasyonel verimliliğiyle sürdürülebilirliğe katkı sunuyor. Fizibilite çalışmaları uzun zamandır devam eden bu model, son dönemde sağladığı etkili sonuçlarla taşıma süreçlerinin temel yapı taşlarından birisi haline geldi.

Bu modelde, İstanbul içi servis siparişleri, daha önce kullanılan 9 farklı koli tipi yerine yalnızca 3 farklı plastik kasayla gerçekleştiriliyor. Bu sadeleştirme, hem lojistik operasyonların hızını artırıyor hem de kayıpların önüne geçilmesini sağlıyor.

Kasa tipi uygulamada her bir kasa, "Pick-A WMS" sistemi üzerinden anlık olarak takip ediliyor. Sevkiyat sırasında, ilgili servis noktasına ulaşan kasaların barkodları okutularak sistemde kayıt altına alınıyor. Böylece, sevkiyat sürecinin tamamı dijital olarak izlenebilir hale geliyor.

Yılda bir tonluk sevkiyatın kasa sistemiyle gerçekleştirilmesi, yaklaşık 20 çekirdek ailenin yıllık elektrik tüketimine denk enerji tasarrufu sağlarken, 17 ağacın kesilmesini önlüyor ve 12 bin metreküplük oksijen üretiminin devam etmesine katkı sunuyor. 1,5 tonluk sistemde ise bu fayda, 30 ailenin yıllık elektrik tüketimi, 25 ağacın korunması ve 18 bin metreküplük oksijen üretimi şeklinde artıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Arzum İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Arif Emre Ünal, teknoloji ve tedarik zincirindeki tüm süreçleri verimlilik odağının yanı sıra çevresel sorumluluk bilinciyle şekillendirdiklerini belirtti.

Sevkiyat modelinde kullandıkları kasa tipi sistemin, kaynak yönetiminde sürdürülebilir bakış açılarının somut bir yansıması olduğunu aktaran Ünal, "Geçici çözümler yerine uzun vadeli değer yaratan, ölçümlenebilir ve şeffaf uygulamalarla hareket ediyor, çevreye ve iş ortaklarımıza karşı sorumluluğumuzu sistematik biçimde yerine getiriyoruz." ifadelerini kullandı.