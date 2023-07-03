Arzum'un 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda yönetim kurulu üyeleri belirlendi. Toplamda 6 kişiden oluşan yönetim kurulunda 2 bağımsız üye bulunuyor. Şirket, Co-CEO yönetim sistemi doğrultusunda icra kurulu başkanlığı ve yönetim kurulu üyeliği görevlerini değişimli olarak üstlenecek.

Arzum, 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda yönetim kurulu üyelerini seçti.

Arzum'dan yapılan açıklamaya göre, Arzum'un yönetim kurulu, genel kurul toplantısında ikisi bağımsız yönetim kurulu üyesi olmak üzere, toplamda 6 kişi olarak belirlendi.

Elif Ateş Özpak ve Cenk Serdar, Arzum'un bağımsız yönetim kurulu üyeleri seçilirken, Arzum İcra Kurulu Başkanı Şecaettin Arda Altınok, şirketin üç üst düzey yöneticisinin birer yıl arayla icra kurulu başkanlığı ve yönetim kurulu üyeliği görevini üstleneceği Co- Ceo yönetim sistemi doğrultusunda görev alacak.

Arzum'un Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yaptığı açıklamaya göre, markanın yeni yönetim kurulu üyeleri, Talip Murat Kolbaşı (Yönetim Kurulu Başkanı), Yasemin Rezan Kolbaşı (Yönetim Kurulu Başkan Vekili), Ali Osman Kolbaşı (Yönetim Kurulu Üyesi), Şecaettin Arda Altınok (İcra Kurulu Başkanı & Yönetim Kurulu Üyesi), Elif Ateş Özpak (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) ve Cenk Serdar (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) olarak onaylandı.

Bağımsız yönetim kurulu üyeleri de dahil olmak üzere tüm yönetim kurulu üyelerinin görev süresi genel kurul tarihinden itibaren 1 yıl olarak belirlendi.