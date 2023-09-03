Artvinli Vatandaşlar Hayat Pahalılığından Şikayetçi

Artvin'in Hopa ve Arhavi ilçelerinde yaşayan vatandaşlar, gıda ve akaryakıt fiyatlarındaki artıştan dolayı hayat pahalılığından şikayet ediyor. Emekli ve çalışan vatandaşlar, maaşlarının giderlerini karşılamadığını belirterek zorluklarını dile getiriyor.

UĞUR İSTANBULLU

Artvin Hopa ve Arhavi'de vatandaşlar hayat pahalılığından şikayet etti. Artvinli emekli yurttaş, "Her şeyi alıp yiyemiyoruz, et olmuş 450 lira ve etten vazgeçtik artık, neredeyse yumurta bile yiyemiyoruz. Bir tane yumurta 3,5-4 lira olmuş, ekmek olmuş 8 lira ve yakında 10 lira olur. Evet hayat pahalı ama yaşam devam ediyor ve biz de yaşamaya çalışıyoruz" dedi.

Artvin'de Hopalı ve Arhavili vatandaşlar, gıda ve akaryakıt fiyatlarındaki artıştan dert yandı. Hopalı Taksici Hüsnü Aydın "Taksiciyim, pahalılık var. İşlerde var ama maliyetler yüksek ve özellikle yakıt çok pahalı. Yiyecekler pahalı. Bu konuda şikayetçiyim ben. Aynı zamanda emekliyim ve aldığım maaş 7 bin 500 lira ve market harcamamız 7 bin 500 lira tutuyor. Hayat maalesef zor. Çocuk okutsak emekli maaşıyla, okutamayız" dedi.

"BU MİLLET BU ŞEKİLDE DURMAZ, BU DERTLER BİR GÜN PATLAYACAK"

Hopalı yurttaş Şaban Ünal "Hayat çok güzel abi, 7 bin 500 lira maaş alıyoruz Allah razı olsun. Enflasyon dibe vurmuş. Vallahi gidiyoruz, aslında bizim maaşlarımız çok. Biraz daha emekli maaşlarımızı kesmeleri lazım, 7 bin 500 lira çok bize. Markete gidiyoruz, bugün farklı fiyat, yarın daha farklı fiyat. Markette yazmış adam 'bugün alırsan daha karlısın, yarınkinden daha iyi olacak.' Bu şekilde gidiyoruz işte. Bir de bakıyoruz ki, filan mahallede kiracıyla ev sahibi birbirlerini bıçaklamış, diğer tarafta hırsızlık olmuş. Evlerin dışındaki dolu tüpler çalınmış ve hiç olmayan şeyleri artık yaşar olduk. Milletimize her şey çok güzel gözüküyor ve sanki ülkeye bahar gelmiş, sıcaklar var ama ve olayın içini bilen yok. Bir şarkı var ya 'Herkesin bir derdi var ve durur içerisinde.' Bu millet bu şekilde durmaz ve bu dertler bir gün patlayacak ama Allah hayırlısını etsin."

Arhavili yurttaş Kenan Durmuş "Arhavi'de çalışıyorum ama ekonomik durum sıkıntılı, aldığınız maaş giderlerinizi karşılamıyor. Yani esnaf da vatandaş da zor durumda. Maaşlarımız bugün 30 bin-40 bine de çıkmış olsa, bu enflasyon karşısında yine yeterli gelmez."

"ÇOCUK OKUTSAK EMEKLİ MAAŞIYLA OKUTAMAYIZ"

Hopalı taksici Hüsnü Aydın "Taksiciyim, pahalılık var. İşlerde var ama maliyetler yüksek ve özellikle yakıt çok pahalı. Yiyecekler pahalı. Bu konuda şikayetçiyim ben. Aynı zamanda emekliyim ve aldığım maaş 7 bin 500 lira ve market harcamamız 7 bin 500 lira tutuyor. Hayat maalesef zor. Çocuk okutsak emekli maaşıyla, okutamayız."

Hopalı gümrükçü Uğur Dalkılıç "İşler güçler geçen seneye göre düşük. Doların sabit olmaması bizim sektörü olumsuz etkiliyor. Doların artması ve mazotun yükselmesiyle birlikte gıdadan giyime kadar her şeyi etkiliyor bizi de doğal olarak etkiliyor."

"ET YEMEKTEN VAZGEÇTİK, YUMURTA BİLE YİYEMİYORUZ"

Emekli Yurttaş "Hopalıyım ve Hopa'da yaşıyorum evet hayat pahalılığından bahsediyorsunuz. Hayat çok pahalı hatta ve hem de çok pahalı. Ben bunca yıl yüzde yüz ve yüzde elli enflasyonu gördük Anavatan döneminde. O zaman bile alım gücümüz iyiydi ve şu anda alım gücümüz çok zayıfladı. Her şeyi alıp yiyemiyoruz, et olmuş 450 lira ve etten vazgeçtik artık neredeyse yumurta bile yiyemiyoruz. Bir tane yumurta 3,5-4 lira olmuş, ekmek olmuş 8 lira ve yakında 10 lira olur. Evet hayat pahalı ama yaşam devam ediyor ve bizde yaşamaya çalışıyoruz."

Hopalı emekli Zekeriya Akbıyık "Hopa'da yaşıyorum ve görüyorsunuz, 'Verin yetkiyi, görün' dedi. Bir kilo peynir 300 lira, bir kilo yağ 300 lira olmuş. Mazotun litresi 40 liraya dayanmış ve insanlar nasıl geçinsin. Un olmuş 850 lira ve neyle yaşayacak bu insanlar ve aslında bu millete az ve millete müstahaktır ve bu milletin yüzde 48'i iktidara karşı değil midir ama yaşın peşinde bizde yanıyoruz."