Artvin Ziraat Odası Başkanı: Fındıkta fiyat beklentimiz en az 120 lira

Artvin Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı ve Borçka Ziraat Odası Başkanı Tolga İskenderoğlu, fındık üreticilerinin sorunlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. İskenderoğlu, ülkedeki fındık işleyen firmaların tekelleşme yaratmaksızın daha çeşitlenmesine ihtiyaç olduğunu belirterek, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin fındık üreticisine sahip çıkmasına ihtiyaç olduğunu söyledi. Fındıkta bu seneki fiyat beklentilerinin en az 120 lira bandında olması gerektiğini ifade eden İskenderoğlu, fiyatın açıklanması halinde üreticilerin ciddi anlamda mağdur olacağını düşündüğünü belirtti.

UĞUR İSTANBULLLU

Artvin Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı ve Borçka Ziraat Odası Başkanı Tolga İskenderoğlu, "Özellikle ülkedeki fındık işleyen firmaların tekelleşme yaratmaksızın daha çeşitlenmesine ihtiyaç var. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin burada çok daha aktif rol oynayarak fındık üreticisine sahip çıkmasına ihtiyacımız var. Fındıkta bu seneki fiyat beklentimiz, en azından 120 lira bandında olması. Üreticimiz açısından bu fiyatın altında fiyatın açıklanması halinde, üreticimizi ciddi anlamda mağdur olacağını düşünüyorum" dedi.

İl bazında 7 bin 500 ton fındık üretiminin yapıldığı Artvin'in Borçka Ziraat Odası Başkanı Tolga İskenderoğlu, fındık üreticisinin sorunlarına ilişkin açıklama yaptı. İskenderoğlu, şunları söyledi:

"KARADENİZ'DE KALİTELİ VE HATIRI SAYILIR FINDIK ÜRETİYORUZ"

"Fındıkta ilimizde yaklaşık 7 bin üreticimiz var bunlar da Borçka ve Murgul ilçelerinde fındık üretimi yapıyorlar. Yaklaşık 7 bin 500 ton fındık üretimi yapıyoruz Artvin olarak. İklimsel koşullara göre biraz düşmüş olsa da düştüğü dönemlerde bile yaklaşık 5 bin ton kaliteli iyi bir fındık ürettiğimizi düşünüyorum. Buna ülkemizin ilk ve tek biyosfer rezervi olan Macahel'i de eklediğimiz zaman gayet kaliteli Karadeniz'de hatırı sayılır kalitede fındık üretiyoruz. Fındıkla ilgili ciddi sorunlarımız var tabi, öncelikle fındık arazilerimizin yenilenmesine ve fındık arazilerinin gençleştirilmesine ve bakımının yapılması noktasında devlet desteğine ihtiyacımız olduğu gibi beraberinde de çiftçimizin eğitilmesi ve aynı zamanda arazilerinde ıslah edilmesi gerekiyor ki verimliliği arttırabilelim. Tabi bunları yapmak için, daha kaliteli ve daha verimli fındık üretebilmek için fındık üreticisinin gelirinin yükseltilmesine ihtiyaç var. Bu bir zincir halkası, üretici üretecek, sanayi işleyecek ama üretici burada para kazanamadığı durumda ve sadece geçimini kıt kanaat yapabildiği noktada bahçenin ıslah edilmesi üretimi artırabilmesi için ek bir bütçe ayırmakta zorlanıyor ve doğal olarak da yapamıyor. Dolayısıyla fındıkta üreticiyi tatmin eden, geçimini sağlarken araziye de hizmet eder bir fiyatın açıklanmasına ihtiyaç var.

"FINDIKTA BU SENE BEKLENTİMİZ EN AZ 120 LİRA"

Özellikle ülkedeki fındık işleyen firmaların tekelleşme yaratmaksızın daha çeşitlenmesine ihtiyaç var. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin burada çok daha aktif rol oynayarak fındık üreticisine sahip çıkmasına ihtiyacımız var. Fındıkta bu seneki fiyat beklentimiz, en azından 120 lira bandında olması ki, beklentimiz de bu yönde. Üreticimiz açısından bu fiyatın altında fiyatın açıklanması halinde, üreticimizi ciddi anlamda mağdur olacağını düşünüyorum."