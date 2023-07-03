Artvin, Türkiye'nin en zengin arıcılık potansiyeline sahip ilidir

UĞUR İSTANBULLU

Artvin Ziraat Odası Yönetim Kurulu Üyesi ve Borçka Ziraat Odası Başkanı Tolga İskenderoğlu, Artvin'in kot farkı ve bitki çeşitliliği, saf Kafkas arı ırkı bakımından büyük bir zenginliğe sahip olduğunu belirterek, "Yapılan bilimsel araştırmalarda da Artvin endemik ve biyolojik çeşitliliği açısından Türkiye'nin birincisi ve bu bilimsel araştırmalar tarafından kanıtlanmış ve deklere edilmiş durumda ama sahanın bu noktada doğru desteklenmesine ihtiyaç var" dedi.

Artvin Ziraat Odaları Genel Kurulu üyesi Tolga İskenderoğlu, kentteki bal üreticilerinin sorunlarına ilişkin açıklama yaptı. İskenderoğlu, şunları söyledi:

"ARTVİN HER KOTTA FARKLI BİR ÇİÇEK VE BİTKİ ÖRTÜSÜNÜ BARINDIRIR"

"Artvin ilimizde tarım ürünlerinin en önemlilerinden biri de arıcılık yani bal üretimimiz var ve ana arı üretimimiz var. Biliyorsunuz Artvin saf Kafkas ana arı ırkı noktasında gen merkezi ve dolayısıyla kapalı bir havza, Artvin'e koloni girişi ve çıkışı bu anlamda yasak. O yüzden gen kaynaklarını, saf Kafkas ana arının gen kaynaklarını oluşturan ve aynı zamanda sıfır kottan 3 bin 925 metreye uzanan bir kot farkı var Artvin'de. Kot farkı demek ürün çeşitliliği demek ve her kotta farklı bir çiçek türünü ve bitki türünü görebiliyorsunuz. Dolayısıyla bu Artvin'e ciddi bir zenginlik katıyor. Artvin'in hangi havzasına giderseniz gidin farklı bir aromada ve farklı bir balla karşılaşıyorsunuz. Türkiye'nin başka bir yerinde böyle bir zenginlik göremezsiniz. Yapılan bilimsel araştırmalarda da Artvin endemik ve biyolojik çeşitliliği açısından Türkiye'nin birincisi ve bu bilimsel araştırmalar tarafından kanıtlanmış ve deklere edilmiş durumda ve bu çerçevede bizim Hatilla Vadisi'yle, Kabarcet'iyle, Çifteköprü'deki kestane yoğunluğuyla, Balcı köyleriyle ve diğer taraftan Türkiye'nin ilk ve tek biyosfer rezervi olan Macahel bölgesiyle ve aklımıza gelmeyen birçok noktasıyla Artvin çok ciddi bir arı üreticisi için zenginlik sunan bir il. Böylece de tabi balımız kıymetli ve ben iddia ediyorum Türkiye'nin ve Dünya'nın en kaliteli balını üretiyoruz.

"EKSİKLİĞİMİZ BALIN TANITIMI VE PAZARA SUNULMASINDAN KAYNAKLI"

Bu çerçevede bizim eksikliğimiz balın tanıtımı ve pazara sunulma şeklinde ve bu noktada da devletin ilgili makamlarından desteğe ihtiyacı var üreticilerin. Biz eğer inanıyorum ki, üretimden tüketime olan zinciri doğru kurup ve bu noktada üreticiyi doğru noktalarda hem teknik ve hem de maddi anlamda desteklersek pazara sunduğumuz bal çok daha katma değerli ve üreticiyi de tatmin eder noktaya gelecek ve bu da arıcılığımızı daha da geliştirecek çünkü altını çizerek söylüyorum, Türkiye'nin herhangi bir yerinde böyle bir kot farkı ve böyle bir bitki çeşitliliğini ve gen saf Kafkas arı ırkını bir arada toplamanız çok zor. Bu noktada biz ciddi bir zenginliğe sahibiz ama sahanın bu noktada doğru desteklenmesine ihtiyacı var. Bu sağlanırsa eğer Artvin arıcılığı Türkiye'de ciddi üretim yapan ve ürettiğinden de tatmin olan zenginleşen ve bunu da katma değer olarak ülkemize geri çeviren bir üretici haline gelecektir."