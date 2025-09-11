Artvin, Türkiye'nin En Fazla Tünele Sahip Şehri

DOĞU Karadeniz'de enerji üretim faaliyeti gösteren 5 baraj ile milli ekonomiye önemli katlı sağlayan Artvin'de ulaşım, toplam uzunluğu 115 kilometreyi bulan 128 tünelle sağlanıyor. Artvin'in, Türkiye'de toplam 512 tünelin yüzde 25'ine ev sahipliği yapması, coğrafi yapısına rağmen konforlu ve güvenli ulaşım ağına sahip olmasını da sağlıyor. Türkiye'nin en çok tünele sahip olan kenti Artvin'de, Yusufeli Barajı'nın da bulunduğu Yusufeli ilçesi ise 44 tünelle, tünel sayısı en fazla olan ilçe konumunda bulunuyor.

Türkiye'nin en hızlı akan nehri Çoruh üzerine kurulu, 'Çoruh'un gerdanlıkları' olarak adlandırılan Yusufeli, Deriner, Muratlı, Artvin ve Borçka barajlarının bulunduğu Artvin'de, engebeli arazi ve zorlu coğrafyası nedeniyle ulaşım büyük ölçüde tünel ve viyadüklerle sağlanıyor. Türkiye genelinde 789 kilometre uzunluğunda toplam 512 tünel bulunurken, bunların yüzde 25'i Artvin'de yer alıyor. Kent genelinde toplam 128 tünel, yaklaşık 115 kilometrelik ulaşım ağı oluşturuyor. Heyelanın yanı sıra özellikle çok kuvvetli sağanaklarda yamaçlardan kaya düşme risklerine karşı, tüneller güvenli ve konforlu seyahatte önemli rol üsteniyor. Türkiye'de en çok tünele sahip olma ünvanlı kentte, aynı zamanda gövde yüksekliğiyle Türkiye'nin en yüksek, dünyanın 5'inci en yüksek barajı Yusufeli Barajı'nın inşa edildiği Yusufeli ilçesi ise 57 kilometrelik 44 tünelle, tünel sayısı en fazla olan ilçe konumunda bulunuyor. Tünellerin pek çoğu 7/24 esasına göre oluşturulan kontrol merkezinden yüzlerce kamerayla denetleniyor. Yangın söndürme sistemi ve acil durum çıkışları gibi güvenlik önlemlerinin yer aldığı tünellerde yaşanılabilecek olumsuzluklara ekipler tarafından müdahale ediliyor.

Artvin Valisi Turan Ergün, zorlu coğrafi yapısından dolayı kentte yol inşa etmenin zor olduğunu belirterek, "Artvin'in coğrafi yapısı ve engebeli araziye sahip olması sebebiyle yol yapmak çok kolay değil. Türkiye'de toplam 512 adet tünel var ve bunları uzunluğu 789 kilometre kullanımda. Bun tünellerin 128'i Artvin'de. Bu tüneller 115 kilometre uzunluğuna sahip. Bu şu anlama geliyor. Bugün Türkiye'deki aktif olarak kullanılan tünel sayısının yüzde 25'i, tünel uzunluğunun da yüzde 14,5'i Artvin vilayetinde bulunmaktadır" dedi.

'TÜNELLERİ SAYIYORLAR, AMA SAYIYI TUTURAMIYORLAR'

Kentte en fazla tünelin Yusufeli ilçesinde olduğunu söyleyen Vali Ergün, "Yusufeli'nden gidip gelenler tünelleri sayıyorlar. Ama hiçbiri sayıyı tutturamıyor. Yusufeli ile Artvin arasındaki mesafemiz 70 kilometre bunun 57 kilometresi tünellerden oluşuyor. Yani tünel dışında 13 kilometre yol kalıyor. Bu bölgede bizim 44 adet tünelimiz sadece Yusufeli ile Artvin arasında yer alıyor" diye konuştu.