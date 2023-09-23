Artvin'deki balıkçılık rezerv alanında temizlik çalışması başlatıldı

UĞUR İSTANBULLU

Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde bulunan Kopmuş bölgesinde balıkçılık anlamında rezerv açısından önemli olduğu için alanı kurtarmak ve devamını sağlayacak biçimde hukuki ve fiziksel gelişmeleri tamamlamak amacıyla çalışma başlatıldı. İstanbul Üniversitesi Su altı Ana Bilim Dalı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Akın Savaştok, "Gördüğümüz manzara iç açıcı değildi, ağlar ve ağlara takılmış balıklar var ve ölen balıklar gördük. Buradaki ağların temizlenmesi gerek çünkü doğal yaşam alanı burada var zaten ama bu ağlar burayı kaplayınca deniz yaşamı tabi ki de olumsuz etkilenmiş" dedi.

Karadeniz'de özellikle sert ve kayalıklardan oluşan Artvin'in Kemalpaşa ilçesindeki Kopmuş isimli bölgede balıkçılık rezerv alanında deniz dibinde özellikle hayalet ağ denilen ağların temizlenmesi için tespit yapmak amacıyla çalışma başlatıldı.

"AMACIMIZ REZERV OLAN BU ÖNEMLİ ALANI KURTARMAK"

İstanbul'da kamu yöneticisi olan Tayfun Karali şunları söyledi:

"Hopalıyım ve buradaki arkadaşlarla beraber sürdürülebilir kıyı ve olta balıkçılığı ile ilgili ne yapabilirizi konuşmak ve tartışmak için buradayız. Biz burada resif çalışması yürütmek istedik ve Fatsa Su Ürünleri Fakültesinde bir hocamızla birlikte bir resif yapalım dedik ama prensip itibariyle bunu Tarım Bakanlığı Karadeniz'de bu tip projelere bakmıyor. Şöyle ki, Karadeniz'de dip akıntıları çok fazla ve yapılan bu resifleri gömüyor fakat sert zemin olan yani kayalık olan Kemalpaşa Kopmuş bölgesinde çalışma yapılabilir mi diye hocamıza ilettik ve buranın verilerini elde etmek üzere bir kayıt çalışması yapalım dedik. Hemşehrimiz Cem beyin dalgıç arkadaşlarıyla gönüllü bir şekilde dün dalış yaparak su altı kayıtlarını kameralarla kayıt aldılar ve önemli bir veri verdiler bize ve dediler ki siz çok önemli bir mera alanının yani resif alanının kendisine sahipsiniz fakat burası yıllar içerisinde, gırgır ağları ve diğer balıkçıların ağlarıyla dolmuş. Amacımız Kopmuş gibi balıkçılık anlamında rezerv olan bu önemli alanı kurtarmak ve devamını sağlayacak biçimde hukuki ve fiziksel gelişmeleri tamamlamak."

"GÖRDÜĞÜMÜZ MANZARA İÇ AÇICI DEĞİLDİ"

İstanbul Üniversitesi Su Altı Ana Bilim Dalı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Akın Savaştok ise şunları söyledi:

"Biz buraya Tayfun beyin daveti üzerine geldik ve balıkçıların yoğun ilgisi üzerine, Kopmuş bölgesine dalış yapıp, dip yapısını gözleyerek ve dipteki doğal oluşumları izleyerek inceleyip ve tespit etmek istedik. Dün üç dalgıç arkadaşla birlikte daldık, evet dipte çok güzel resif alanı var ama yıllar içerisinde takılıp kalan ağ ve benzeri şeylerle resif alanı tamamen kaplanmış vaziyette ve denizin doğal yaşamı etkilenmiş bir vaziyette. Bizim kanaatimize göre buradaki hayalet ağı dediğimiz ağları temizleyip buradaki canlılığı artıracak bir yöntem olacaktır ve sanırım yetkili kurumlar bununla ilgili çalışmalar yapacaktır. Gördüğümüz manzara iç açıcı değildi, ağlar ve ağlara takılmış balıklar var ve ölen balıklar gördük. Buradaki ağların temizlenmesi gerek çünkü doğal yaşam alanı burada var zaten ama bu ağlar burayı kaplayınca deniz yaşamı tabii ki de olumsuz etkilenmiş. Terminoloji olarak hayalet ağları, aşağıda takılmış kalmış ama işe yaramayan ağlardır ve onlar aşağıda durdukça balıkların yaşam alanlarını öldürüyor ve tabii ki de bunların temizlenmesi gerekiyor balıkların yaşayabilmesi ve çoğalabilmesi için."