Artvin'de vatandaşlar ve esnaf artan fiyatlardan yakınıyor

UĞUR İSTANBULLU

Artvinli elektronik eşya satıcısı Sedat Antiç, artan fiyatlarından yakınarak "Ekonomi Türkiye'de olduğu gibi Artvin'de de aynıdır. İnanın büyük sıkıntılar var bu memlekette. Bugün çek ödememiz vardı ve çeki USD yazmışız. Dolar yirmi küsurdur, firmalar ve bankalar 22 liradan hesap yapıyorlar" dedi.

Artvin'de vatandaşlar ve esnaf, seçimin hemen ardından gelen zamlar ve artan fiyatlardan yakındı.

"GÜNDE ANCAK BİR YA DA İKİ ÇİFT AYAKABI BOYAYABİLİYORUM"

Artvinli ayakkabıcı boyacısı Şehbender Gümüş, "1945 yılından beri ayakkabı boyacılığı yapıyorum ama şimdi ise her şey bitmiş, herkes bez ayakkabı giyiyor genelde yazlık ayakkabı giyiyor. Ayakkabıcı boyacılığı diye bir şey kalmadı ve iş yapamıyoruz. Akşama kadar ya bir çift ya da iki çift ayakkabı zor boyatıyoruz, işimiz çok zor" dedi.

"ARTVİN'DE HERKES BENCE ÜÇ MAYMUNU OYNUYOR"

Artvinli vatandaş Songül Bekar ise şunları söyledi:

"Hayat çok zor, gittikçe iyice zora gidiyor yani insanlarımız hala bazı şeyleri göremiyorlar ve artık gözlerini açmaları lazım. Hayat pahalı dün aldığını bugün alamıyorsun. Markete gidiyorsun, ya bir tane jilet 12 lira olmuş ve bunun daha ötesi var mı, ekmek 7 lira olmuş. Bir iki tane yaşayanlar için sorun değil ama bir evde on kişi yaşıyor, yedi liradan hesapla bakayım on ekmeği yetmiş lira yapıyor evet asgari ücret ne kadar yedi buçuk milyon lira. Artvin'de durum kötü bence herkes üç maymunu oynuyor."

"İNANIN BU MEMLEKETTE BÜYÜK SIKINTILAR VAR"

Artvinli elektronik eşya satıcısı Sedat Antiç şunları söyledi:

"Artvin'de elektronik sektörde hizmet ediyoruz, ekonomi Türkiye'de olduğu gibi Artvin'de de aynıdır. İnanın büyük sıkıntılar var bu memlekette. Bugün çek ödememiz vardı ve çeki USD yazmışız. Dolar yirmi küsurdur, firmalar ve bankalar 22 liradan hesap yapıyorlar yani nasıl olabilir sizce? Evet sıkıntılar büyük ne söyleyebilirim ben ve siz bunu daha iyi görüyorsunuz ve bu böyle giderse ki inşallah düzelir diyelim kardeşim ve daha ne diyeyim."