Artvin'de Sebzecilik Yapan Üretici Fiyat Artışlarından Şikayetçi

UĞUR İSTANBULLU

Artvin'de 12 yıldır sebzecilik yapan Selçuk Babacan, "Hala kavunun kilosu 25 lira, kirazın kilosu 60 lira, biber 25 lira, domates 25 lira ve artık yaz sezonu diye bir şey yok. Kış da aynı yaz da aynı ve fiyatlar hemen hemen eşitlenmiş durumda. 12 yıldır sebzecilik yapıyorum ve böyle giderse sanırım son yıllarımızdır" dedi.

Artvin'de 12 yıldır sebzecilik yapan Selçuk Babacan, sebzesini almaya geldiği Rize halinde, "Bugün hal günü ve haldeki fiyatlar anormal bir şekilde artmış ve arabamız dolmadığı halde neredeyse 50 bin liraya ulaşmış. Bu durumdan ne halci ne de biz ve bedelini ödeyen müşteriler sorumlu" diye konuştu. Babacan şunları söyledi:

"HALDE EN DÜŞÜK MEYVE ÇEŞİDİ 35-40 LİRA"

"Bugün yine Rize haline geldik ve maalesef fiyatlar anormal bir şekilde artmış ve en düşük meyve çeşidimiz 35- 40 lira ve bu fiyatlar hal çıkışı. İnsanların alım gücü maalesef çok düşük ama nasıl bir şey ise artık alışkanlık kazandı. İnsanlar tepki göstermiyorlar artık herkes kaderine razı olmuş gibi. Gördüğünüz gibi arabamızın yarısı boş ve bu araba 50 bin lira civarında ne diyebiliriz ki, diyecek bir şey de kalmadı. Rize Halinde fiyatlar uçmuş vaziyette, bu durumdan haldeki esnafta sorumlu değil maalesef biz sebzecilerde değiliz ve bedelini ödeyen müşteri de değil. Biz Artvin'den buraya sebze almaya geliyoruz ve yakıt bedelimiz bin lira ve diğer masraflarla beraber bin 500 liralık bir giderimiz var. Buradan sebzeyi alıp götürdüğümüzde fiyatlara yansıtsan bir bela, eğer yansıtmasak biz zarar edeceğiz. İşte durum ortada bizim bir şey söylemesek de sonuç ortada ve durumlar iç açıcı değil. Vatandaşın alım gücü gittikçe daralıyor, paramız değer kaybediyor ve vatandaş bir poşeti 300-500 liraya doldurabiliyor, Allah hepimizin sonunu hayır etsin ama bu gidişle vatandaşta, bizde hiçbir şey alamayacak noktaya düşeceğiz maalesef durum bunu gösteriyor.

"FİYAT ARTIŞLARI VATANDAŞI YORUYOR"

Artık yaz sezonu diye bir şey yok ve hala kavunun kilosu 25 lira, kirazın kilosu 60 lira, biber 25 lira, domates 25 lira ve artık yaz sezonu diye bir şey yok, kış da aynı yaz da aynı ve fiyatlar hemen hemen eşitlenmiş durumda. Buradan sebze alıp götürmenin zahmeti olduğu gibi giderleri çok. Maalesef yapılacak bir iş değil ama ne yapalım yapacak başka bir şey de yok. 12 yıldır sebzecilik yapıyorum ve böyle giderse sanırım son yıllarımızdır çünkü bu maliyetlerle işin içinden çıkılmaz hale gelinmiştir. Şu anda fiyatları yüksek olan meyve gurubu şöyle ki; kiraz, kavun, üzüm, nektarın gibi bu meyvelerin fiyatı 35 lirayı düşmüyor. Vatandaş eskiden 3- 5 kilo alırdı, şimdi ise yarım kilo veya bir kilo alıyor ama ben bir kiloyu yukarı çıkanı görmedim çünkü birer kilo alsa poşeti 300-500 liraya tutuyor ve bu da vatandaşı artık yoruyor."