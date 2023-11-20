Artvin'de kar yağışı hayvancılığı olumsuz etkiliyor

UĞUR İSTANBULLU

Artvin'in Ardanuç ilçesi Geçitli köyünde hayvancılık yapan Ümit Güllü, köyüne kar yağınca hayvanlarını otlatabilmek için aşağı köylere götürüyor. Güllü, "Şimdi hayvanları içeri alma şansımız çok az, yem ve ot fiyatları yüksek olunca biz de düştük yollara. Vatandaşın durumu böyle işte. Çiftçilik yapıyoruz ama yemlerin de yüksek olması nedeniyle kazandığımız paranın çoğunu da ota, yeme ve çobana veriyoruz" dedi.

Artvin Ardanuç ilçe merkezine 23 kilometre uzaklıkta ve 1891 rakımında bulunan Geçitli köyüne kar yağınca hayvanlarını otlatamayan küçükbaş hayvan üreticisi Ümit Güllü, daha aşağıdaki köylere hayvanlarını götürmek zorunda kalıyor. Artan yem ve ot fiyatları ve köyün coğrafi koşulları nedeniyle hayvanlarını otlatamayan Güllü, geçim sıkıntısı yaşadığını ifade ederek şu şekilde konuştu:

"MALUM OT VE YEM FİYATLARI YÜKSEK OLUNCA HAYVANLARIMIZI DIŞARDA OTLATMAK ZORUNDAYIZ"

"Malum yayla şartları bitti ve kar yağmaya başladı. Şimdi de kendi köyümüze kar yağmaya başladı ve biz de bizden aşağıdaki köylere gidiyoruz hayvanlarımızla. Şimdi hayvanları içeri alma şansımız çok az, yem ve ot fiyatları yüksek olunca biz de düştük yollara. Vatandaşın durumu böyle işte. Çiftçilik yapıyoruz ama yemlerin de yüksek olması nedeniyle kazandığımız paranın çoğunu da ota, yeme ve çobana veriyoruz. Köyümüze kar yağınca aşağı köylere inerek belki bir ay belki 15 gün barınırız diye. İşte bizim hayatımızda böyle. Köyümüzün nisan ayından bugüne kadar ki güzelliklerini yaşadık. Şimdi ise kış geldi. Şimdi de kışın bu şartlarını ve güzelliklerini yaşayacağız malum hep para."