İSTANBUL (İHA) - Avrasya Tüketicileri Koruma Derneği tarafından düzenlenen 11. Kalite Ödül Töreni'nde Artukbey Kahve, yılın en az şikayet alan marka ödülünü aldı.

Avrasya Tüketicileri Koruma Derneği 11. Kalite Ödül Töreni, İstanbul'da bir alışveriş merkezinde gerçekleştirildi. Gecede Artukbey Kahve'nin sponsor olduğu Destan dizisi ve ünlü isimler ödül alırken, Artukbey Kahve görkemli törende yılın en az şikayet alan marka ödülüne layık görüldü. Ödülü Avrasya Tüketicileri Koruma Derneği Başkanı Osman Doğan'ın elinden alan Artukbey Kahve'nin sahibi Tacettin Yertüm, "Bizler müşterimizin memnuniyetini her şeyin üstünde tutuyoruz. Onlara sunduğumuz ürünün kalitesini en üst seviyelere çıkarmak için çalışıyoruz. Müşterilerimizin her defasında bizlere memnuniyetlerini dile getirmesi bizim için en büyük ödüldür" dedi. - MARDİN

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi