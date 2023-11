Artan soba fiyatları nedeniyle vatandaşlar ikinci el soba arıyor

BURHAN DEMİRCİOĞLU

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde dükkan sahibi Ali Dal, soba satışlarının geçen yıla oranla çok düştüğünü ifade etti. Alım gücü düşen vatandaşların ikinci el soba sorduğunu kaydeden Dal, bunun nedeninin artan maliyetler olduğunu söyledi.

"İNSANLAR KIŞI GEÇİRECEK SOBA ARIYOR"

Ali Dal şunları söyledi:

"Geçen sene bin liraya, bin 500 liraya sattığımız sobaların şu an bize gelişi iki bin 500, 3 bin, 3 bin 500. Fiyatlarda yüzde 100 artışlar var. Geçen seneye göre satışlarımız yüzde 80 düştü. Millet geliyor şu an ikinci el soba arıyor. Kışı geçirecek bir soba arıyor. Teneke soba da olsa kışı geçireyim diyor. Bunlara gücü yetmiyor artık. Maliyetler arttı, işçilik arttı, mazot arttı, nakliye arttı, doğal gaz arttı. Hepsi işçiliğe yansıdığı için doğal olarakta fiyatlar arttı. Geçen sene 20 liraya sattığımız boru şu an 50 lira oldu. En az 10 tane boru gidiyor, 10 boru da 500 lira yapıyor. Büyük bir maliyet, sadece boru. Alım gücü yüzde 70-80 düştü. Soran gidiyor, soran gidiyor. Sadece soruyor başka bir şey yok."