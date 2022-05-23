Artan fiyatlar Avrupa kıtasının alım gücünü düşürdü - Haberler

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Artan fiyatlar Avrupa kıtasının alım gücünü düşürdü

AA - Ata Ufuk Şeker - Ekonomi
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Artan fiyatlar Avrupa kıtasının alım gücünü düşürdü

Avro Grubu Başkanı ve İrlanda Maliye Bakanı Paschal Donohoe, Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle enerji ve emtia fiyatlarının arttığına işaret ederek Avrupa kıtasının alım gücünün düştüğünü söyledi.

Avro Grubu Başkanı ve İrlanda Maliye Bakanı Paschal Donohoe, Rusya- Ukrayna Savaşı nedeniyle enerji ve emtia fiyatlarının arttığına işaret ederek Avrupa kıtasının alım gücünün düştüğünü söyledi.

Donohoe, avro para birimini kullanan Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin maliye bakanlarının Brüksel'de gerçekleştirdiği toplantının bitiminde basına açıklamalarda bulundu.

Avro Grubu toplantısında Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ekonomik sonuçlarının tartışıldığına dikkati çeken Donohoe, "Bu savaşın ekonomik bedelinin dünya çapında olduğu artık çok açık." ifadesini kullandı.

Donohoe, dünya genelinde yüksek fiyatlar ve gıda arzında aksamalar olduğunu, bundan en fazla yoksulların etkilendiğini vurguladı.

Avro Bölgesi'nin de bu zorluklarla karşı karşıya olduğuna işaret eden Donohoe, salgın döneminde artan tasarruflar ve finans sektörünün durumu dolayısıyla söz konusu yeni şoka karşı direnç gösterebileceklerini belirtti.

Donohoe, "Savaşın kısa vadede büyümeye etkisi olacak. Dünya piyasalarındaki yüksek enerji ve diğer emtia fiyatları kıta olarak satın alma gücümüzün düştüğü anlamına geliyor." değerlendirmesinde bulundu.

AA / Ata Ufuk Şeker - Ekonomi

Ukrayna, Enerji, Europe, Rusya, Ekonomi, Haberler

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