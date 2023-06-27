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Arsuz'da depremden etkilenen salatalıklar hasat edildi

Arsuz'da depremden etkilenen salatalıklar hasat edildi

Ekonomi Haberleri

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Hatay'ın Arsuz ilçesinde açık alanda yetiştirilen salatalıklar hasat edildi. Tarım işçilerince sabahın erken saatlerinde toplanan salatalıklar, sepetlere konulduktan sonra hale gidecek araçlara yüklendi. Arsuz Ziraat Odası Başkanı Bünyamin Nal da Madenli Mahallesi'nde ürünlerini toplayan çiftçileri ziyaret etti, bereketli sezon diledi. Nal, AA muhabirine, zeytin ve limon üretimiyle öne çıkan ilçede alternatif olması için yetiştirilen salatalığın vatandaşlara ek gelir sağladığını söyledi. Ürünlerin tarlada kilogramı 5 liradan satıldığını belirten Nal, salatalığın kalitesinden memnun olduklarını kaydetti.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Hatay'ın Arsuz ilçesinde açık alanda yetiştirilen salatalıklar hasat edildi.

Tarım işçilerince sabahın erken saatlerinde toplanan salatalıklar, sepetlere konulduktan sonra hale gidecek araçlara yüklendi.

Arsuz Ziraat Odası Başkanı Bünyamin Nal da Madenli Mahallesi'nde ürünlerini toplayan çiftçileri ziyaret etti, bereketli sezon diledi.

Nal, AA muhabirine, zeytin ve limon üretimiyle öne çıkan ilçede alternatif olması için yetiştirilen salatalığın vatandaşlara ek gelir sağladığını söyledi.

Ürünlerin tarlada kilogramı 5 liradan satıldığını belirten Nal, salatalığın kalitesinden memnun olduklarını kaydetti.

Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli - Ekonomi

Kahramanmaraş Hatay Ekonomi Haberler

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