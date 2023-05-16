Arsin OSB'de GES ile yıllık elektrik tüketiminin yüzde 8,1'i karşılanıyor

Trabzon Arsin Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Dursun Ali Sakarya, fabrika çatılarına kurulan 12 Güneş Enerji Sisteminin (GES) 4,18 milyon kilovatsaat elektrik üreterek ihtiyacı olan yıllık tüketimin yüzde 8,1 oranında karşıladığını bildirdi.

Trabzon Arsin Organize Sanayi Bölgesi ( Osb ) Yönetim Kurulu Başkanı Dursun Ali Sakarya, fabrika çatılarına kurulan 12 Güneş Enerji Sisteminin (GES) 4,18 milyon kilovatsaat elektrik üreterek ihtiyacı olan yıllık tüketimin yüzde 8,1 oranında karşıladığını bildirdi.

Sakarya, yaptığı yazılı açıklamada, yasa, yönetmelik ve mevzuatlarda yapılan değişikliklerle GES kurulumunun kolaylaştırılmasının sisteme ilgiyi ve yatırımları artırdığını belirtti.

Bölgede 2021'de 8 GES bulunurken söz konusu santrallerin kurulu güç toplamlarının 2 bin 998 kilovatsaate eşit olduğunu aktaran Sakarya, "Sanayicilere sağlanan desteklerle santral sayısı 2022'de 12'ye, 2023'de de 21'e yükselerek santrallerin toplam kurulu güçleri de 10 bin 573 kilovatsaate ulaştı." ifadesini kullandı.

Sakarya, kurulumların 2021'in ağustos ayından itibaren başladığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Trabzon Arsin OSB'deki toplam 8 GES, 817 milyon 511 bin 308 kilovatsaat elektrik üreterek Arsin OSB'ye ait yıllık enerji ihtiyacının yüzde 1,52 kısmına, 2022'de GES tesislerinde üretilen elektrik enerjisi ise 4 milyon 184 bin 579,873 kilovatsaat üretilerek yıllık enerji ihtiyacının yüzde 8,1 kısmına katkı sağlamıştır. Bu yıl içerisinde kurulu gücü 10 bin 573 kilovatsaate ulaşan santrallerin, bölgemizin ihtiyacı olan enerjinin yaklaşık yüzde 22,6'sını karşılaması bekleniyor."

Güneş enerjisine sadece finansal bir avantaj olarak bakılmaması gerektiğini vurgulayan Sakarya, "Bir güneş panelinin 50 ağacın sağladığı fayda kadar karbon emisyonunu azaltıyor. Sınırda karbon vergisinin uygulanmaya başlanmasıyla bölgemizde ihracat yapan firmalarımızın karbon emisyonlarını kontrol etmek zorunda kalacak." ifadelerini kullandı.