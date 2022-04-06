Arsin OSB'de Çatı Tipi Güneş Santrali kurulumu hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı - Haberler

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Arsin OSB'de Çatı Tipi Güneş Santrali kurulumu hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Arsin OSB'de Çatı Tipi Güneş Santrali kurulumu hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı

Güneş enerjisi santrali (GES) projeleri ve başvuru süreçleri konulu bilgilendirme toplantısı Trabzon Arsin Organize Sanayi Bölgesi toplantı salonunda gerçekleşti.

Güneş enerjisi santrali (GES) projeleri ve başvuru süreçleri konulu bilgilendirme toplantısı Trabzon Arsin Organize Sanayi Bölgesi toplantı salonunda gerçekleşti.

Bilgilendirme toplantısına, Trabzon Arsin Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Erkut Çelebi, Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Küçükarslan, bölge sanayicileri ve bölge çalışanları katıldı.

Elektrik-Elektronik Mühendisi Nuray Kaplan'ın sunumlarıyla katılımcılara, güneş enerjisi nedir ?, enerji kaynakları nelerdir ?, enerji atlası, güneş enerjisinden elektrik üretimi, proje tamamlanırken dikkat edilmesi gerekenler, yasal süreçler, gerekli evraklar ve uygulama adımları hakkında detaylı bilgiler verildi.

Toplantıyla ilgili konuşan Trabzon Arsin Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Erkut Çelebi, "Bu toplantıyla bölge firmalarımızı, çatı tipi GES kurulumu sırasında yapmaları gereken iş ve işlemleri, karşılaştıkları sorunlar ve çözüm yöntemleri konusunda bilgilendirmeyi amaçladık. Firmalarımıza fayda sağlamak adına elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Tüm katılımcılara teşekkür ederim" dedi. - TRABZON

Arsin OSB'de Çatı Tipi Güneş Santrali kurulumu hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Organize Sanayi Bölgesi, Trabzon, Güneş, Ges, Ekonomi, Haberler

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